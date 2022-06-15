Министерство здравоохранения Украины подготовило памятку о том, почему следует регулярно чистить смарфтоны и мобильные телефоны, а также как правильно этого делать без вреда для устройства.
— Поверхность мобильного телефона в среднем содержит 17 тыс. долек бактерий, что в разы больше чем на сиденье унитаза. На них находят также и такие патогены, как кишечная палочка и золотистый стафилококк, — отмечается в сообщении Минздрава.
Насколько грязные наши мобильные телефоны:
- 88% людей пользуются смартфонами в туалете;
- 89% — во время приготовления еды;
- 80% — во время поездок в общественность транспорте.
Как часто нужно чистить смартфон
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Телефон нужно чистить ежедневно, точно также, как и наушники, планшеты и клавиатуру.
Что не следует делать:
- не заливайте жидкости в отверстия смартфона;
- не мойте его с полным погружением в воду;
- не используйте жесткие ткани и абразивные средства (пасты, порошки) для чистки экранов;
- не используйте чистый спирт, моющие средства с хлором.
Как чистить смартфон:
- отключите устройство от питания и выключите его, снимите все футляры и аксессуары;
- возьмите мягкую ткань без ворса, например, салфетку из микрофибры или салфетку для объективов;
- смочите ткань дисцилированной водой или 70% спиртовым раствором;
- осторожно протрите переднюю и заднюю части устройства, не нажимайте слишком сильно.