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Чтобы не стал источником заразы: как правильно чистить смартфон и чего делать нельзя

15 июня 2022, 17:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Чтобы не стал источником заразы: как правильно чистить смартфон и чего делать нельзя
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины подготовило памятку о том, почему следует регулярно чистить смарфтоны и мобильные телефоны, а также как правильно этого делать без вреда для устройства.

Поверхность мобильного телефона в среднем содержит 17 тыс. долек бактерий, что в разы больше чем на сиденье унитаза. На них находят также и такие патогены, как кишечная палочка и золотистый стафилококк, — отмечается в сообщении Минздрава.

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Насколько грязные наши мобильные телефоны:

  • 88% людей пользуются смартфонами в туалете;
  • 89% — во время приготовления еды;
  • 80% — во время поездок в общественность транспорте.

Как часто нужно чистить смартфон

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Телефон нужно чистить ежедневно, точно также, как и наушники, планшеты и клавиатуру.

Что не следует делать:

  • не заливайте жидкости в отверстия смартфона;
  • не мойте его с полным погружением в воду;
  • не используйте жесткие ткани и абразивные средства (пасты, порошки) для чистки экранов;
  • не используйте чистый спирт, моющие средства с хлором.

Как чистить смартфон:

  • отключите устройство от питания и выключите его, снимите все футляры и аксессуары;
  • возьмите мягкую ткань без ворса, например, салфетку из микрофибры или салфетку для объективов;
  • смочите ткань дисцилированной водой или 70% спиртовым раствором;
  • осторожно протрите переднюю и заднюю части устройства, не нажимайте слишком сильно.

Источник
Минздрав
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Гігієна МОЗ Украины поради лікаря Смартфон Телефони
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