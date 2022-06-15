Министерство здравоохранения Украины подготовило памятку о том, почему следует регулярно чистить смарфтоны и мобильные телефоны, а также как правильно этого делать без вреда для устройства.

— Поверхность мобильного телефона в среднем содержит 17 тыс. долек бактерий, что в разы больше чем на сиденье унитаза. На них находят также и такие патогены, как кишечная палочка и золотистый стафилококк, — отмечается в сообщении Минздрава.

Насколько грязные наши мобильные телефоны:

88% людей пользуются смартфонами в туалете;

89% — во время приготовления еды;

80% — во время поездок в общественность транспорте.

Как часто нужно чистить смартфон

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Телефон нужно чистить ежедневно, точно также, как и наушники, планшеты и клавиатуру.

Что не следует делать:

не заливайте жидкости в отверстия смартфона;

не мойте его с полным погружением в воду;

не используйте жесткие ткани и абразивные средства (пасты, порошки) для чистки экранов;

не используйте чистый спирт, моющие средства с хлором.

Как чистить смартфон: