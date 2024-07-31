Ученые из Японии создали новый метод выявления мужского бесплодия на основе искусственного интеллекта. Модель использует анализ крови для измерения уровня гормонов.

Эффективность ИИ для выявления бесплодия

Искусственный интеллект продемонстрировал точность примерно 74%.

Модель смогла предсказать необструктивную азооспермию — самую тяжелую форму мужского бесплодия — с точностью 100%.

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Доцент Хидеюки Кобаяси отметил, что эта модель прогнозирования ИИ предназначена лишь как первичный этап скрининга перед тестированием спермы.

Как создавали модель

Исследование базировалось на данных 3662 пациентов, которые проходили тестирование спермы и гормонов в период с 2011 по 2020 год.

Во время тестирования измеряли объем спермы, концентрацию сперматозоидов и их подвижность.

Также исследовали уровни гормонов LH, FSH, PRL, тестостерона и E2 в крови.

Модель искусственного интеллекта смогла определить отклонения от нормы в соответствии с контрольными значениями, определенными в лабораторном руководстве ВОЗ по исследованию и обработке спермы человека (2021).

Источник: MedicalXpress