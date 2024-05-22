В США более распространено ежедневное употребление марихуаны, чем алкоголя. Об этом свидетельствуют данные национального опроса.

Распространенность марихуаны

Автор исследования Джонатан Колкинс отметил, что ежедневно марихуану употребляют около 40% ее потребителей. Он сравнил эту частоту с табакокурением.

По данным 2022 года, каждый день или почти каждый день марихуану употребляли 17,7 млн американцев. С такой же частотой 14,7 млн человек пили алкоголь.

Сейчас смотрят

За период с 1992 года по 2022 год показатель ежедневного или почти ежедневного употребления марихуаны на душу населения вырос в 15 раз.

С чем это связано

Тенденцию связывают с изменениями в госполитике. Сейчас в большинстве штатов разрешена медицинская или рекреационная марихуана, хотя она остается незаконной на федеральном уровне.

Федеральное правительство планирует принять решение о переклассификации марихуаны, как менее опасный наркотик.