Эксперты по запаху из Университета Восточной Англии и благотворительной организации для пациентов с расстройствами обоняния и вкуса свидетельствуют, что все больше людей превращаются в привередливых едоков после заражения коронавирусом.

Это связано с тем, что они могут страдать паросмией — симптомом, при котором люди испытывают странные и часто неприятные искажения запаха.

Вместо запаха лимона вы можете почувствовать запах гниющей капусты, или шоколад может пахнуть бензином. В частности, детям может быть трудно есть продукты, которые они когда-то любили.

— Считается, что паросмия является результатом того, что обонятельные рецепторы работают меньше, что приводит к способности улавливать только некоторые компоненты смеси запахов, — объяснил ведущий эксперт по запахам, профессор Карл Филпотт.

По его словам, примерно 250 тыс. взрослых в Великобритании пострадали от паросмии в результате инфекции Covid-19.

Для некоторых детей, особенно для тех, у кого уже были проблемы с едой или с такими состояниями, как аутизм, это может быть очень сложно. Их родители находятся в отчаянии и очень обеспокоены, отмечает председатель и основатель благотворительной организации Дункан Боак.

Вместе с профессором Филпоттом он составил руководство для родителей и медицинских работников, чтобы помочь им лучше распознать и понять заболевание.

Прежде всего, руководство показывает, что детей нужно слушать и им нужно верить. Существует также множество общих триггеров, например, приготовление мяса с луком или чесноком и запах свежезаваренного кофе, но они могут варьироваться от ребенка к ребенку.

Наконец, как дети, так и взрослые, перенесшие Covid-19, должны рассмотреть возможность обучения обонянию, которое включает в себя вдыхание как минимум четырех различных запахов, например, эвкалипта, лимона, розы, корицы, шоколада, кофе или лаванды два раза в день в течение нескольких месяцев.