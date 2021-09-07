Похудение перед летом, отпуском, знаменательными датами или даже просто так, а потом снова возвращение к привычному режиму питания и переедание… Некоторые женщины и даже мужчины время от времени любят поэкспериментировать со своим весом. Однако это может вредить организму.

Диетолог Юлиана Эргешова рассказала, можно ли худеть, а потом набирать вес.

— Это нормально только в некоторых пределах. То есть если эти колебания происходят на 10-15 кг, то для организма это очень большой стресс, и так делать нельзя. Если это два-три килограмма или даже до пяти, то это закономерно, — говорит Юлиана Эргешова.

По ее словам, зимой человек из-за низких температур окружающей среды может чувствовать усиленный аппетит и больше есть, одновременно меньше двигаться. Летом желание есть пропадает, он более активен и худеет. В таком случае это нормально.

Но целенаправленные похудения и набор веса не будут полезными.

— Если человек это делает целенаправленно, с осени начинает отъедаться, потому что зимой спрячет лишние килограммы под шубой, а весной начинает увлекаться экстремальными диетами, то так делать нельзя. Надо держать свой вес более-менее в норме, — дополняет она.

В то же время важно уметь контролировать свой вес.

— Взвешиваться правильно раз в неделю. Важно домашние веса не переставлять с места на место, потому что они могут давать большую погрешность в зависимости от поверхности. Взвешиваться нужно утром натощак после туалета. Желательно без одежды, — продолжает диетолог.

Для женщин важно взвешиваться в разные дни менструального цикла. В период ПМС и менструации вес может расти, этого бояться не надо и резко худеть. Это под действием гормонов собирается в организме немного лишней жидкости, подводит итог специалист.