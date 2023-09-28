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Похудеть за 90 минут: в Британии одобрена новая процедура уменьшения желудка

28 сентября 2023, 11:10
Ольга Боднарчук редактор
Похудеть за 90 минут: в Британии одобрена новая процедура уменьшения желудка
Источник: Unsplash

Британская организация здравоохранения NICE предложила одобрить эндоскопическую рукавную гастропластику, процедуру для пациентов с ожирением.

Суть эндоскопической рукавной гастропластики в сгибании и сшивании желудка изнутри.

Эта 90-минутная процедура позволяет уменьшить объем желудка на две трети и значительно урезать количество пищи, которую пациент может употреблять.

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Исследования показали, что почти 80% пациентов потеряли четверть своего веса в течение года после проведения этой процедуры.

Профессор Джонатан Бенгер, главный врач NICE, отметил, что комитет признал эндоскопическую рукавную гастропластику безопасной и эффективной.

Восстановление после процедуры проходит быстро.

Чтобы соответствовать критериям для этой процедуры, пациенты должны иметь индекс массы тела (ИМТ) выше 30.

Однако рукавная гастропластика это крайняя мера, до этого стоит пытаться похудеть с помощью сбалансированного питания и физической нагрузки.

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Источник
The Sun
Теги
Британія Ожиріння Похудение
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