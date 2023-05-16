Крупнейшее в Великобритании исследование вагины показало, что женщины слишком смущены, чтобы говорить о своем теле с медицинскими работниками. Трое из десяти скорее обратятся к интернету за советом по поводу своих интимных проблем, чем к гинекологу.

В масштабном опросе приняли участие 5 тыс. женщин. 74% опрошенных считают, что женщин с раннего возраста учат скрывать свои переживания и быть осторожными, когда речь идет о чем-то, что связано с их телесными функциями.

Молодые женщины в возрасте от 18 до 24 лет сказали, что они немного узнали о своей биологии в школе (47%), чуть менее половины (46%) считают, что разговоры о своих интимных проблемах вызывают страх быть осужденными за подобные откровения.

Интересно также и то, что 44% заявили, что не уверены в том, что знают симптомы бактериального вагиноза, хотя 76% считают, что смогут идентифицировать молочницу.

Согласно данным, четверть женщин в возрасте от 25 до 34 лет пропустили бы работу, если бы почувствовали сильный запах из влагалища, по сравнению с 16% женщин в возрасте от 45 до 54 лет.

— Хотя женская анатомия — это личная область, мы не должны бояться говорить о проблемах, с которыми сталкиваемся, — уверена эксперт по интимной жизни Шарлин Дуглас.

По ее словам, существует много видов помощи и рекомендаций по интимному здоровью, которые могут помочь людям лучше понять, что происходит с их телом.

Источник: Express