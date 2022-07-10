Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в добавление к семи центрам медицинской помощи украинцам, которые уже действуют в разных городах Украины, намерена открыть еще один такой хаб в Одессе.

— Различные врачи-специалисты, включая психологов, будут оказывать помощь тем украинцам, у кого за время войны с Россией развились на этой почве физические и психические заболевания, — отметила приехавшая в Одессу руководитель программы ВОЗ по борьбе с кризисом в Украине Дорит Ницан.

По словам Ницан, миллионы жителей Украины страдают сейчас от хронических болезней и не имеют возможности получить квалифицированную помощь.

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— Среди них – онкологические больные, чьи раковые опухоли перешли в более опасную стадию, потому что из-за военных условий не были вовремя диагностированы, — констатирует эксперт.

При этом, как отмечается, медицинского персонала по всей стране крайне не хватает. Многие врачи и медсестры погибли, другие – покинули страну.

Другая проблема, говорит представитель ВОЗ, заключается в том, что ко многим больным в зоне военных действий просто невозможно попасть. Многие районы под огнем.

Представитель ВОЗ выразила просьбу организовать гуманитарные коридоры, которые позволят медиком позаботиться о тех, кому нужна помощь.