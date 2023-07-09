Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, почему летом нужно обязательно есть черешню, почему эта ягода так важна для нашего здоровья.

— Уверена, что найдется мало таких людей, которых нужно уговаривать есть черешню. Ведь эту сладкую, сочную ягоду, настоящий дар лета, обожают практически все, — отметила Людмила Сердюк.

Однако, по словам врача, многим будет небезынтересно узнать, чем же так важна для нашего здоровья черешня.

Прежде всего, черешня содержит большое количество витамина С. Достаточно сказать, что всего 100 г ягод равноценны 20% суточной потребности в этом витамине.

Не менее важна и клетчатка, благодаря которой организм нормализует микрофлору и которая великолепно предотвращает запоры.

В черешне также довольного много калия, о котором ученые и врачи говорят как о микроэлементе, необходимом для укрепления мышцы сердца и нормализации кровяного давления.

Черешня также отличное средство для предотвращения тромбозов благодаря наличию в ягоде таких органических соединений как кумарины, которые препятствуют свертыванию крови.

Что же касается количества черешни, которое можно съедать в день, то семейный врач рекомендует не более 500 г.