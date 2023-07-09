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Семейный врач объяснила, почему летом нужно обязательно есть черешню

9 июля 2023, 11:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
черешня
Источник: Pixabay

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, почему летом нужно обязательно есть черешню, почему эта ягода так важна для нашего здоровья.

— Уверена, что найдется мало таких людей, которых нужно уговаривать есть черешню. Ведь эту сладкую, сочную ягоду, настоящий дар лета, обожают практически все, — отметила Людмила Сердюк.

Однако, по словам врача, многим будет небезынтересно узнать, чем же так важна для нашего здоровья черешня.

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Прежде всего, черешня содержит большое количество витамина С. Достаточно сказать, что всего 100 г ягод равноценны 20% суточной потребности в этом витамине.

Не менее важна и клетчатка, благодаря которой организм нормализует микрофлору и которая великолепно предотвращает запоры.

В черешне также довольного много калия, о котором ученые и врачи говорят как о микроэлементе, необходимом для укрепления мышцы сердца и нормализации кровяного давления.

Черешня также отличное средство для предотвращения тромбозов благодаря наличию в ягоде таких органических соединений как кумарины, которые препятствуют свертыванию крови.

Что же касается количества черешни, которое можно съедать в день, то семейный врач рекомендует не более 500 г.

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