Согласно статистике Госстата, почти половину своих доходов, 41%, украинцы тратят на еду. К тому же в основном некачественную и неполезную, которая со временем откладывается на боках.

Как следствие — почти 60% населения страны имеют проблемы с весом. Сейчас каждый пятый человек в Украине страдает от ожирения. А это эпидемии сопутствующих болезней: диабет, инсульт, высокое давление.

Поэтому многие в последнее время прибегают к услугам бариатрического хирурга. Кто это и почему люди решаются отрезать себе часть желудка, кому отказывают и действительно ли после такой манипуляции можно забыть о диабете и высоком давлении?

Факты ICTV попытались выяснить, пообщавшись с известным украинским хирургом Андрианом Рейти.

— Господин Андриан, что такое бариатрия?

— Бариатрия — это современный способ коррекции веса, способ избавиться от сахарного диабета II типа. Человеку с ожирением вырезают часть желудка, и он просто не может есть большие порции, как это было раньше.

Если до операции, чтобы насытиться, больной съедал полкилограммовую порцию, то после, чтобы почувствовать сытость, достаточно четырех столовых ложек.

Я всегда рассказываю пациентам с ожирением миф о двух ведрах. Одно — 3 литра может вместить. Второе — 20 литров. И эти ведра на ночь поставили под дождь. Тот, у кого гены открыты, тот наберет 20, а у кого закрыты — только 3 литра.

Что делает бариатрия? Мы ставим крышку. Сложность бариатрии в том, что мне надо как-то отрегулировать ту крышку, чтобы за ночь набралось только 3 литра воды. Это непросто.

Есть два основных вида операций, которые мы выполняем. Однако все направлены на то, чтобы в организм попадало меньше калорий, именно в кровь.

Самая распространенная операция — рукавная резекция желудка. Она самая простая, часто занимает 25-30 мин. Простыми словами — из большого желудка я делаю малый. Часть отрезаю и формирую узкий желудок, который напоминает рукав. Поэтому и называется рукавной резекцией. Эта операция составляет 70% от всех операций, сделанных в мире.

Вообще впервые бариатрическую операцию сделали в США еще 70 лет назад. А бум пришелся на начало 2000-х, когда удалять часть желудка начали лапароскопическим методом, не разрезая живот. Так делают сейчас и в Украине.

Ежегодно в мире так оперируют 800 тыс. больных. В США и Европе такие операции даже покрывает страховая медицина.

— Насколько распространены сейчас такие операции в Украине?

— По состоянию на 2018 год было проведено 133 операции. Это официально зарегистрированные прооперированные.

В нашей больнице мы за тот год более 120 сделали сами. В этом году планируем делать до 200. Сейчас у меня проблема в том, что физически не хватает коек, потому что есть же еще другие виды операций.

Ситуация такая же, как и у итальянцев, где я учился. Я приехал на стажировку — у них из 60 коек 40 под бариатрией. Спрашиваю, а почему так? Потому что у нас в клинике в основном общая хирургия, онкология.

А итальянец говорит, что у нас сейчас так же, как было у них 20 лет назад. Когда одна кровать была под ожирение, а все остальные — под болезни. Сейчас же все наоборот.

У меня есть пациенты из Нью-Йорка, Лондона, Болгарии, Германии. 90% клиентов или из регионов, или из-за рубежа. Только 10% — это киевляне или из области.

Иностранцы ездят к нам, потому что у них очередь на операции. Им проще приехать к нам и прооперироваться, чем три года ждать.

За три года они могут получить инфаркт или инсульт. Чем больше вес — тем меньше шансов, что человек проживет пять лет. Если они хотят без очереди — должны оплатить эту операцию, а цены там огромные. Конечно, в Украине им выгоднее это сделать.

— Какой вес может сбросить человек после такой операции?

— У меня есть специальные трубочки-мерила, по которым я делаю лекала желудка. Меньше я не сделаю и больше также. Потому что часто пациенты говорят: “Отрежьте мне побольше желудка”. Я говорю — нет, потому что сколько отрезаем — не играет роли.

Меня интересует, какой желудок останется и сколько. Он должен быть правильной формы и объема. В этом все искусство хирургии. Сделать правильную форму желудка и правильного объема. Такой желудок через 3-5 лет дает пациенту возможность сбросить 55-60% лишнего веса.

Если у пациента был вес 140 кг при 170 см роста, то у него где-то 70 лишних кг. Операция ему даст минус 40 кг. Это то, что ему подарит сама операция.

— Может ли человек со временем вернуться к тому весу, который имел до операции?

— Да. Это называется повторный набор веса. Несмотря на то, что я удаляю часть желудка, я не пересекаю никакие нервы. Я лишь отсекаю боковушку, а желудок имеет те же отделы, что и были, нервные окончания на месте. Просто он более узкий.

Все, что попадает в желудок, пойдет дальше в кишки и будет всасываться. Это и сильная сторона, потому что витамины всосутся, но и слабая, потому что калории тоже усваиваются.

К тому же если пациент будет есть твердую пищу — мясо, овощи, то он будет чувствовать насыщение, но если будет пить сладкую воду или продукты, которые легко растворяются в воде (сахар, сладости), то при таких условиях обманет эту операцию.

Он будет есть, пища, которая легко растворяется в воде под действием желудочного сока, тоже станет полужидкой. А в желудке жидкость не держится, чтобы вы знали. Она бежит дальше и по дороге всасывается. Так вот — жидкие углеводы, пища, которая растворяется легко в воде, побежит дальше в кишки. Поэтому пациент не будет иметь ощущения насыщения и снова будет голодным.

Вот почему важно правильно питаться. Они могут мало есть, но часто запрещенную пищу. Или еще проблема, когда пациенты едят и запивают пищу.

Если не контролировать свой рацион — желудок может растянуться снова. Мы делаем еще и другой тип операции — желудочное шунтирование. Это для более недисциплинированных пациентов.

При ней не только уменьшают размер желудка, но и проводят реконструкцию тонкой кишки, чтобы уменьшить всасывание жиров и углеводов.

То есть пища идет напрямую из желудка во вторую половину кишечника, а первая половина спит. По ней ничего не идет. Тем самым мы добиваемся того, что пациент мало ест, да еще и не все всасывается.

Потому что пища идет не по всей кишке, а только по половине. Но есть минус, потому что не все витамины тоже будут всасываться. Поэтому такой пациент пожизненно нуждается в специальных бариатрических витаминах, концентрация которых в десятки раз больше, чем в норме.

Шунтирование желудка позволяет избавиться от 70-90% лишнего веса, диабетикам — отказаться от инсулина и сахароснижающих препаратов.

— Но почему украинцы идут на этот экстремальный метод похудения? Разве нельзя худеть в домашних условиях?

— Украинцы стремительно толстеют, об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Более половины населения имеет избыточную массу тела. Еще четверть страдает ожирением. Еще украинцы набирают вес, потому что заедают стрессы. Более тяжелый — хронический стресс, который, собственно, мы все сейчас переживаем.

Если у человека есть гены, которые могут активироваться под действием стресса, то у него возникнет через какое-то время ожирение. 100% моих пациентов говорят, что пережили стресс и начали резко набирать вес.

Трудно представить, но пациентов с ожирением мы не видим на улице. Они дальше чем на 500 метров вряд ли отойдут от своего дома. Для них образ жизни — это три кресла. Кресло — дома, на работе и в машине. Дальше них они не идут.

Еще хуже ситуация в том, что более 15 тыс. случаев новых ожирений — у детей. У нас формируется огромный кластер детского ожирения. В Америке, по некоторым данным, из 8 операций — 5 делают детям, не достигшим 18 лет. Футурологи говорят, что где-то через 50 лет мы найдем лекарство, вакцину от ожирения и онкологии. Но это только через 50 лет.

— А почему же так стресс влияет на организм, вызывая ожирение со временем?

— Адреналин убивает гормон насыщения — лептин. Когда мы поели, через некоторое время у нас вырабатывается лептин, и мы чувствуем насыщение. Но адреналин его уничтожает.

Хронический стресс вызывает постоянную выработку избытка адреналина. Он даже убивает клетки, которые его продуцируют. Тем не менее человек постоянно голоден. Большинство моих пациентов сталкиваются с этим часто ночью, они вообще не чувствуют насыщения. Едят большие порции и не могут наесться.

И таких пациентов, которые едят ночью, мы сразу не берем на операции. С ними работают психологи. Они должны попытаться сами справиться с проблемой. Но психологи говорят — если ночью ест, отправляйте к бариатру.

— То есть получается, что это миф, что эндокринолог или диабетолог, например, могут помочь с проблемой ожирения?

— То, что эндокринологи лечат ожирение — это миф. Годами люди сдают анализы, принимают лекарства, но это не эндокринологическая проблема. Настоящее ожирение, связанное с эндокринологией, очень быстро убивает пациента. Это те болячки, при которых пациент не думает, как бы похудеть, а думает, как прожить день. Таких болячек мало — 1-2 %, а все остальное ожирение — не эндокринологическое.

Бариатрия — это совокупность специальностей, мультикоманда, которая должна работать как один механизм. Это не только хирург. Это послеоперационное ведение годами: диетолог, эндокринолог, физиотерапевт, тренер, гастроэнтеролог. У нас этого всего нет. Даже бариатрию мы не учим в университете. Чтобы выучить ее как хирургическую специальность, мне надо было ехать за границу.

А пациентов сотни, и я не успеваю.

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Бариатрия вылечит этого пациента, если у него давление и проблемы с сердцем из-за ожирения. Я пролечил ожирение, и кардиолог знает, что он не будет иметь проблем в своей части с этим пациентом.

А вот гастроэнтерологи, эндокринологи, диетологи — они все борются с хирургами, потому что считают, что они потеряют пациента. Так они с него зарабатывали, а так ничего нет. И такая же ситуация была у итальянцев 20 лет назад.

Если врач будет вести пациента и будет заинтересован как можно быстрее вылечить его, тогда эндокринологи будут посылать их к бариатрическим хирургам. Как сейчас это происходит у итальянцев, чтобы, например, человека как можно быстрее вылечить и ликвидировать сахарный диабет.

А бариатрия дает 78% шанса, что человек или вылечится, или уменьшит дозы инсулина или перейдет на таблетки. То есть улучшение при сахарном диабете на бариатрии 78% — это колоссальная цифра.

— Меняется ли жизнь человека после таких операций?

— Для меня сброс веса — побочный эффект. Основная задача — нормализация жиров, холестерина в крови, сахара. Это уменьшение объемов и ожирения печени. Это все лечит бариатрия.

Это не инвалидизирующая операция, а лечебная. Есть разница между лишним весом и ожирением. Если лишний вес — это патологическое состояние, то его не надо лечить медикаментозно или хирургически. Это лишь изменение образа жизни — диета и спорт.

Ожирение — это болезнь, хроническая, которая рецидивирует и прогрессирует.

Нет полного человека, который просто из ничего похудел. Мы не оперируем лишний вес, мы не косметологи. Для того чтобы знать, кого оперировать, есть индекс массы тела.

Например, ко мне обращается пациентка с весом 100 кг, это уже ожирение, и ее надо оперировать. Но пациентка, у которой рост 150 см и вес 100 кг, и пациентка, которая весит 100 кг, но имеет рост 205 см — большая разница. Поэтому этот индекс массы тела рассчитывает относительные величины. По этому индексу мы ставим показания к операции или антипоказания.

Фото: Андриан Рейти