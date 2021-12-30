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Сложно, но можно! Как не напиться на Новый год

30 декабря 2021, 11:06
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
вечірка, новий рік, алкоголь
Источник: Depositphotos

Новый год принято встречать бокалом игристого вина, но многие украинцы в праздничную ночь не ограничиваются им. Из-за этого нередки алкогольные отравления.

В то же время в Центре общественного здоровья отмечают, что безопасной и рекомендуемой дозы алкоголя нет. И риск для здоровья всегда есть. Поэтому следует уменьшить употребление алкоголя на праздники.

Как меньше пить на Новый год:

  • не покупать и не хранить алкоголь дома, наличие бутылки всегда будет соблазном;
  • заменить алкогольные напитки безалкогольными (например, глинтвейн);
  • избегайте людей и ситуаций, которые провоцируют выпить;
  • пить больше воды;
  • не употреблять алкоголь на голодный желудок, это не позволит быстро опьянеть.
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В то же время нельзя смешивать алкоголь с лекарствами, это вредно для здоровья.

Также нельзя садиться в нетрезвом виде за руль.

В случае отравления алкоголем следует обращаться к специалисту.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

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Новый год , Советы
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