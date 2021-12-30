Новый год принято встречать бокалом игристого вина, но многие украинцы в праздничную ночь не ограничиваются им. Из-за этого нередки алкогольные отравления.

В то же время в Центре общественного здоровья отмечают, что безопасной и рекомендуемой дозы алкоголя нет. И риск для здоровья всегда есть. Поэтому следует уменьшить употребление алкоголя на праздники.

Как меньше пить на Новый год:

не покупать и не хранить алкоголь дома, наличие бутылки всегда будет соблазном;

заменить алкогольные напитки безалкогольными (например, глинтвейн);

избегайте людей и ситуаций, которые провоцируют выпить;

пить больше воды;

не употреблять алкоголь на голодный желудок, это не позволит быстро опьянеть.

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В то же время нельзя смешивать алкоголь с лекарствами, это вредно для здоровья.

Также нельзя садиться в нетрезвом виде за руль.

В случае отравления алкоголем следует обращаться к специалисту.

Источник: Центр общественного здоровья Украины