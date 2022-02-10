Полученный Украиной в объеме 60 тыс. курсов препарат для лечения коронавирусной инфекции Молнупиравир уже распределен по регионам и скоро будет доставлен в лечебные учреждения.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Он уточнил, что ожидаются поставки еще 240 тыс. курсов, 75 тыс. из которых Украина получит уже до конца этой недели.

Напомним, что Молнупиравир представляет собой препарат прямого действия, направленного на блокаду ферментов, которые коронавирус использует для воспроизведения генетического кода.

Таким образом Молнупиравир предупреждает репликацию вируса, снижая тем самым риск развития тяжелых осложнений коронавирусной болезни.

Препарата в форме таблеток удобен тем, что не требует особых условий хранения. Его удобно принимать даже при лечении в домашних условиях.

Отмечается, что Молнупиравир семейные врачи будут выписывать прежде всего пациентам из групп риска с целью не допустить переход болезни из легкой стадии в более тяжелую.