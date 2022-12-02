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Следует запастись: полезные продукты длительного хранения

2 декабря 2022, 10:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
горіхи
Источник: Pixabay

Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса рассказали о самых востребованных полезных продуктах длительного хранения, которыми следует запастись.

— При частых отключениях энергоснабжения в Украине следует иметь некоторые полезные продукты под рукой. Они долго сохраняются и содержат много питательных свойств, — отмечают специалисты по здоровому питанию.

Орехи и семена содержат полезные жиры, клетчатку и ряд витаминов и минералов. Они не нуждаются в особых условиях, при комнатной температуре могут сохраняться в течение 1-4 месяцев.

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Мед и кленовый сиропэто натуральные подсластители, которые имеют уникальную пользу для здоровья.

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По словам экспертов, зимой особенно актуален мед, ведь он обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами и содержит мощные антиоксиданты. Кленовый сироп богат питательными веществами, такими как магний и калий.

Лук и чеснок. Если регулярно употреблять такие продукты, можно снизить развитие определенных видов рака, психических расстройств и болезней сердца.

Яйца содержат витамины и минералы, необходимые организму для развития.

Яблочный уксус можно использовать в качестве ароматной добавки к соусам или выпечке. Также он обладает противодиабетическими и воспалительными свойствами.

Замороженные овощи и фрукты. Покупая эти продукты в замороженном виде, вы всегда будете иметь под рукой богатые питательными веществами продукты.

Бобы и чечевица являются одними из самых здоровых продуктов. Сушеные и консервированные бобы и чечевица имеют очень длительный срок хранения.

Источник: healthline

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