Эксперты популярной онлайн-платформы Береги себя рассказали, что следует обязательно включить в осенний рацион и как сделать это легко и без лишних усилий.

— Почему-то именно осенью люди начинают задумываться о витаминах в таблетках. И это удивительно, потому что осень — это золотая пора в плане разнообразия продуктов, которые могут обеспечить организм человека всем необходимым, — уверяют специалисты по питанию.

Важные продукты для осеннего рациона

Бобовые. Сейчас на рынке вы можете увидеть много фасоли совершенно разного цвета и размеров. Некоторые виды можно даже не замачивать, а сразу отварить и добавлять в салаты или потушить с овощами, мясом и томатной пастой.

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Бобы – это прекрасный источник клетчатки. Клетчатка улучшает пищеварение, полезна для микробиома кишечника, снижает риски развития груды заболеваний – от диабета до сердечных заболеваний. Также бобовые богаты фолиевой кислотой или витамином В9, который играет роль в формировании эритроцитов, а также нервной системы плода на ранних стадиях развития.

Если в доме нет света, можно купить и консервированные бобы. Их следует промыть, чтобы избавиться от лишней соли и сахара, размять, добавить чеснок по своему вкусу, немного масла, зелень и лимонный сок.

Таким паштетом можно лакомиться на тосте или просто завернутым в лаваше. Сверху можно покрошить фету или брынзу. Или добавить как соус в пасту или рисовую лапшу, которые можно залить горячей водой — они не требуют длительного приготовления.

Напомним, что к бобовым относится также и чечевица. Она вкусная в супах или в качестве гарнира. Чечевицу можно залить кипятком и подождать, пока она размякнет. Затем добавить любимые овощи, брынзу или фету, заправить растительным маслом, специями и лимонным соком по вкусу.

Чечевица достаточно богата протеинами, она имеет низкий гликемический индекс и полезна всем, а особенно людям с сахарным диабетом.

Тыква. Тыква просто переполнена витаминами, особенно провитамином А, который организм человека затем превращает в витамин А. Также тыква богата витамином С, клетчаткой, магнием, витамином Е, и этот перечень можно продолжать дальше.

Вы будете поражены (если, конечно, еще не пробовали тыкву в таком виде), но она очень вкусна сырой. Для этого лучше выбирать сладкие сорта, например, баттернат сквош.

Груши, яблоки и айва. Яблоки, кроме витаминов и клетчатки, содержат кверцитин. Это флавоноид — соединение, которое естественным образом возникает в растениях и оказывает противовоспалительное действие.

Отдельно следует сказать о пользе пектина в яблоках. Пектин – это растворимая клетчатка, которая может быть полезна, если вы страдаете запорами. Некоторые исследования показывают, что пектин предотвращает развитие хронических болезней, в частности, определенных видов рака и расстройств кишечника.

Если яблоки не нравятся, груши станут превосходной заменой. Они также богаты клетчаткой и витаминами, содержат мало калорий, разве чуть больше яблок. Груша прекрасно подходит к разнообразным сырам. Попробуйте – это может быть изысканная замена пирожного к кофе.

Ну и не проходите мимо ароматной айвы, которая богата фитонутриентами. Айву вкусно запекать с мясом. А, к примеру, известный кулинар Евгений Клопотенко советует совмещать айву с картофелем. Твердое и кисловатое яблоко также интересно сочетается с селедкой в ​​салате.

Так что, как видим, осень это не время для биодобавок. Это настоящая кулинарная феерия, которая должна вдохновить нас на множество экспериментов и обеспечить организм всеми необходимыми витаминами.

Источник: Береги себя