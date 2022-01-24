42-летней маме из Колорадо в США вследствие онкологии удалили язык. Вместо утраченного органа сделали новый – из ее же бедра. Но вкус пищи она ощущает только половиной аутоимпланта.

Первым симптомом для Кэмерон Ньюсом было безболезненное белое пятно на языке, которое при биопсии показало отрицательный результат. Год спустя появилось еще одно, и снова тестирование на онкологию ничего не выявило.

Но постепенно язык стал настолько чувствительным и болезненным, что женщина едва могла есть, пить или говорить. Ее стоматолог прописал антибиотики. Однако боль только усиливалась, и образовалась розоватая опухоль.

Наконец, после третьей биопсии, специалист по уху, носу и горлу диагностировал у нее четвертую стадию плоскоклеточного рака, самую запущенную стадию заболевания.

— Когда мне это сказали, казалось, что выносят смертный приговор. Но первая моя реакция была: я готова бороться с этим, — рассказывает Кэмерон.

По ее словам, она прошла три курса химиотерапии, которые были успешными, но болезненными.

— Были времена, когда я просто плакала за обеденным столом, потому что ничего не могла съесть, — признается она.

В конце концов она не смогла даже поговорить со своим мужем, а затем с пятилетним сыном.

После того, как терапия достаточно уменьшила опухоль, Ньюсом вылетела в онкологический центр в Хьюстоне, штат Техас. Там ей девять с половиной часов удаляли левую сторону языка и заменяли ее тканью бедра.

Восстановление было жестоким, так как пациентка не могла самостоятельно ни глотать, ни дышать. За ней постоянно наблюдал персонал больницы, которому часто приходилось смывать скопившуюся в ее горле жидкость.

Кэмерон прошла 45 сеансов облучения и еще три курса химиотерапии, чтобы убить все оставшиеся раковые клетки. Она использовала зонд для приема пищи в течение шести месяцев.

В конце концов, Ньюсом заново научилась говорить, есть и пить с новым языком. Но ощущать вкус пищи может только правой стороной языка.

Она признается, что левая половина, сделанная из бедра, ощущается как мертвая рука или мертвая нога — она постоянно покалывает и немеет.

Сообщается, что Ньюсом не единственный человек с языком, сделанным из ткани бедра.

В 2020 году 48-летней Аннабель Ловик из Великобритании также был диагностирован рак языка. В ходе 10-часовой операции врачи удалили треть органа и заменили его тканью бедра. Год спустя она все еще не могла полностью высовывать язык, облизывать губы, целоваться, есть или глотать, но состояние ее улучшалось.

В 2017 году врачи обнаружили опухоль, покрывающую более половины языка Синтии Заморы. В рамках ее лечения эта часть ее языка была удалена в ходе 12-часовой операции и заменена кожей и жиром с ее бедра. Ей пришлось заново учиться говорить, есть, пить и петь.

Источник: Іnsider