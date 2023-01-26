Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего в ходе проведенного исследования пришла к выводу, что ультрафиолетовый свет, который обычно излучается маникюрными УФ-сушками лака может увеличить риск развития рака кожи.

Исследователи решили изучить устройства после того, как прочли статью об участнице конкурса красоты, у которой диагностировали редкую форму рака кожи на пальце.

Сообщается, что используя различные комбинации клеток людей и мышей, ученые обнаружили, что один 20-минутный сеанс с УФ-лампой привел к гибели 30% клеток в чашке Петри; три последовательных 20-минутных сеанса показали отмирание от 65 до 70% открытых клеток.

Сейчас смотрят Читайте также: Рак шейки матки: почему и как возникает Среди остальных клеток отмечены признаки повреждения митохондрий и ДНК, а также мутации, наблюдавшиеся у пациентов с раком кожи. — Результаты убедительно свидетельствуют о том, что излучение маникюрных УФ-ламп может повлечь за собой рак на руках, а также, подобно солярию, может увеличить риск рака кожи на ранней стадии, — пишут ученые. По их словам, необходимо более длительное эпидемиологическое исследование, прежде чем они смогут окончательно подтвердить, что использование УФ-сушилок для лака действительно приводит к повышенному риску рака кожи. Источник: Nature

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