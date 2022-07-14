Мужчины в жаркие дни полнеют. К такому выводу пришли ученые из США, Израиля и Германии. Солнечный свет, узнали они, влияет на выработку у мужчин гормона голода – грелина. Следовательно, они начинают больше есть.

У женщин – другая картина. Эстроген — женский гормон — мешает высвобождению гормона голода, поэтому у женщин аппетит в жаркие дни не меняется.

Неожиданный результат

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Ученые два года подряд проводили эксперименты на мышах. Они исследовали, может ли солнечный свет привести к раку кожи у мышей и заметили, что самцы, полнеют под действием ультрафиолетового света. Заинтригованные, они решили проверить, касается ли это и людей.

В исследовании приняли участие три тысячи человек. Ученые использовали данные государственного анкетирования в Израиле, где спрашивали о ряде проблем со здоровьем и питании. Они обнаружили, что в летние месяцы мужчины едят больше, чем в другое время года.

В частности ученые увидели, что калорийность питания летом увеличивалась примерно на 15%, по сравнению с другими временами года.

А вот пищевые привычки женщин не меняются в зависимости от сезона. Позже исследования помогли понять, что солнечные лучи стимулируют высвобождение грелина из жировых клеток в коже. Попадая в гипоталамус, грелин повышал аппетит.

Поэтому, если вы не хотите прибавить в весе, меньше находитесь на солнце. Кроме того, что солнечный свет повысит аппетит, он может повысить риск возникновения рака кожи.

Источник: Nature metabolism