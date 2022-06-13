Министерство здравоохранения подготовило своеобразную памятку для украинцев, которые, спасаясь от войны, вынуждены были покинуть пределы Украины. Точнее – стали беженцами, со всеми вытекающими последствиями для психического здоровья.
— “Синдром беженца” — одна из возможных реакций нашего организма на стресс, связанный с переездом в результате военных действий, — объяснили эксперты Минздрава.
И рассказали о симптомах “синдрома беженца” и способах преодоления этого сложного эмоционального состояния.
Симптомы “синдрома беженца”:
- ощущение беспомощности;
- повышенная раздражительность;
- вспышки агрессии;
- угнетенное настроение;
- эмоциональная отчужденность и неспособность испытывать радость, удовольствие;
- резкие колебания чувств к принимающей стране – от безграничной благодарности до злобы из-за их благополучия.
Как преодолеть:
“Синдром беженца” развивается не у всех, кто решился на переезд. Все зависит от состояния психики каждого конкретного человека.
Заботьтесь о себе и своей семье и помогайте другим (именно в такой последовательности). Это даст вам ресурс и вдохновение.
Оставайтесь на связи с родными и друзьями. Не стесняйтесь звонить друзьям и соседям. Поддерживайте контакты с людьми.
Найдите тех, кому нужна ваша помощь. Приобщитесь к волонтерской деятельности, если есть возможность. Добрые дела и помощь помогут чувствовать себя лучше, отвлечься от своих переживаний, включиться в активную жизнь сообщества, почувствовать себя полезным.
Вернитесь к своим довоенным бытовым привычкам и ритуалам. Да, война продолжается, но это не означает, что нужно отказывать себе в гигиене, в утреннем кофе, просмотре фильмов, в книгах, если на это есть время и возможность.
Как облегчить свое состояние:
- не осуждайте себя за то, что уехали, дайте время адаптироваться;
- говорите о своих чувствах с теми, кто рядом;
- понимайте: вам не должно быть стыдно за свою безопасность;
- начните социализацию на новом месте. Спланируйте, где и как долго вы будете жить и есть ли возможность устроиться на работу.