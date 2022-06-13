Министерство здравоохранения подготовило своеобразную памятку для украинцев, которые, спасаясь от войны, вынуждены были покинуть пределы Украины. Точнее – стали беженцами, со всеми вытекающими последствиями для психического здоровья.

— “Синдром беженца” — одна из возможных реакций нашего организма на стресс, связанный с переездом в результате военных действий, — объяснили эксперты Минздрава.

И рассказали о симптомах “синдрома беженца” и способах преодоления этого сложного эмоционального состояния.

Симптомы “синдрома беженца”:

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ощущение беспомощности;

повышенная раздражительность;

вспышки агрессии;

угнетенное настроение;

эмоциональная отчужденность и неспособность испытывать радость, удовольствие;

резкие колебания чувств к принимающей стране – от безграничной благодарности до злобы из-за их благополучия.

Как преодолеть:

“Синдром беженца” развивается не у всех, кто решился на переезд. Все зависит от состояния психики каждого конкретного человека.

Заботьтесь о себе и своей семье и помогайте другим (именно в такой последовательности). Это даст вам ресурс и вдохновение.

Оставайтесь на связи с родными и друзьями. Не стесняйтесь звонить друзьям и соседям. Поддерживайте контакты с людьми.

Найдите тех, кому нужна ваша помощь. Приобщитесь к волонтерской деятельности, если есть возможность. Добрые дела и помощь помогут чувствовать себя лучше, отвлечься от своих переживаний, включиться в активную жизнь сообщества, почувствовать себя полезным.

Вернитесь к своим довоенным бытовым привычкам и ритуалам. Да, война продолжается, но это не означает, что нужно отказывать себе в гигиене, в утреннем кофе, просмотре фильмов, в книгах, если на это есть время и возможность.

Как облегчить свое состояние: