Согласно новым правительственным данным, беременные женщины, заболевшие коронавирусной инфекцией, подвержены серьезному риску мертворождения. Дельта-вариант увеличивает эту опасность в четыре раза.

Федеральный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал отчет, в котором изучено 1,2 млн родов в 736 больницах с марта 2020 года по сентябрь 2021-го.

В целом мертворождения были редкостью, всего 8 154 родов. Но исследователи обнаружили, что у женщин с Covid-19 примерно одни из 80 родов завершились мертворождением. Среди незараженных это соотношение составило 1 к 155.

Следует отметить, что мертворождения чаще встречались у женщин с хроническим высоким кровяным давлением и другими осложнениями, в том числе у тех, кто находится по поводу Covid-19 в отделениях интенсивной терапии или на аппаратах искусственного дыхания.

— Эти результаты подчеркивают важность стратегий профилактики Covid-19, включая вакцинацию до или во время беременности, — отметила исследователь CDC Карла ДеСисто.

Нет информации о том, сколько женщин, родивших мертвых детей, получили прививки от Covid-19, хотя авторы отметили, что уровень вакцинации беременных в США после появления Дельта-варианта этим летом составил 30%.

Но на сегодня ясно одно: беременные женщины с Covid-19 с большей вероятностью, чем другие, заболеют тяжелой, даже смертельной болезнью, и столкнутся с повышенным риском преждевременных родов и других осложнений.

— Хотя абсолютный риск мертворождения низок, беременным не следует недооценивать опасность Covid-19, — сказал профессор Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне Марк Туррентайн.

Он помог написать рекомендации Американского колледжа акушеров и гинекологов по вакцинации против Covid-19 во время беременности.

— Что действительно печально, так это то, что у нас есть вакцина, которая оказалась очень эффективной, а мы просто не можем убедить людей воспользоваться ею, — отметил профессор.

Некоторые эксперты предполагают, что вирус может вызвать воспаление плаценты или другие аномалии, которые могут нанести вред плоду.

Исследователи также отметили, что мертворождение чаще встречается среди беременных старше 35 лет или тех, кто курит табак во время беременности.