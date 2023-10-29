В Винницкой области набирает обороты вспышка гепатита А. Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в больницах региона находится 141 пациент. Причина вспышки устанавливается.

— Всего за медицинской помощью обратились 141 пациент. В 82 подтвержден диагноз острый вирусный гепатит A. Пятерых пациентов выписали. Остальные находятся под наблюдением врачей, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что специалисты Винницкого Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) продолжают вирусологические, бактериологические и санитарно-химические исследования питьевой воды и окружающей среды в районе вспышек.

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Однако, несмотря на увеличение количества больных, установить причины, с которыми можно эпизодически связать случаи заболевания, не удалось.

— Пациенты проживают в разных микрорайонах Винницы и населенных пунктах области. Поэтому для оперативного расследования и предупреждения распространения гепатита А была сформирована группа быстрого реагирования, — отметил замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Минздраве напомнили, что инкубационный период вирусного гепатита А (более известного, как болезнь Боткина) обычно длится 14–28 дней. Среди наиболее распространенных симптомов: слабость, повышенная температура, диарея, рвота, желтуха.

Инфицирование происходит преимущественно из-за потребления загрязненной пищи, грязной воды или при близком контакте с больным.

В отдельных случаях гепатит А приводит к поражению печени, почек, поджелудочной железы, боли в суставах и приводит к летальным случаям.