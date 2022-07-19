Британский эксперт по сну Сэмми Марго назвала восемь преимуществ ночного сна голышом.
— Ключевой момент заключается в том, что сохранение прохлады способствует высвобождению гормона сонливости мелатонина, который в свою очередь способствует хорошему ночному сну, — отметила эксперт.
Преимущества ночного сна голышом:
помогает поддерживать здоровый вес. Национальные институты здравоохранения США обнаружили, что сон без одежды побуждает тело создавать больше бурого жира, который помогает согреться, сжигая калории, что способствует ускорению метаболизма в течение всего дня;
улучшает кровообращение, что является хорошей новостью для сердца и мышц;
сохраняет вашу кожу свежей и молодой. Слишком высокая температура ночью может нарушить выработку антивозрастных гормонов, в частности, мелатонина;
укрепляет уверенность в себе. Привыкнув регулярно видеть себя обнаженным как ночью, так и первым делом утром, вы станете лучше осознавать и принимать свое тело;
предотвращает инфекции. Для женщин спать обнаженными позволяет гениталиям дышать ночью, что может помочь укрепить их вагинальное здоровье и избежать инфекций;
повышает фертильность. Мужчинам полезно спать голышом, так как это хороший способ повысить мужскую фертильность, не надевая тесное нижнее белье;
нормализирует уровень гормонов, а также способствует увеличению выброса как гормона роста, так и мелатонина:
помогает людям стать ближе к своим партнерам. Контакт кожа к коже с вашим партнером высвобождает гормон счастья, окситоцин.
Сэмми порекомендовала также попытаться создать барьер между вами и вашим партнером, чтобы дать друг другу больше пространства.
В идеале, чем больше кровать или матрас, тем лучше, чтобы не задерживать воздух, советует эксперт.
Источник: Express