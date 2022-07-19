Британский эксперт по сну Сэмми Марго назвала восемь преимуществ ночного сна голышом.

— Ключевой момент заключается в том, что сохранение прохлады способствует высвобождению гормона сонливости мелатонина, который в свою очередь способствует хорошему ночному сну, — отметила эксперт.

Преимущества ночного сна голышом:

помогает поддерживать здоровый вес. Национальные институты здравоохранения США обнаружили, что сон без одежды побуждает тело создавать больше бурого жира, который помогает согреться, сжигая калории, что способствует ускорению метаболизма в течение всего дня;

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улучшает кровообращение, что является хорошей новостью для сердца и мышц;

сохраняет вашу кожу свежей и молодой. Слишком высокая температура ночью может нарушить выработку антивозрастных гормонов, в частности, мелатонина;

укрепляет уверенность в себе. Привыкнув регулярно видеть себя обнаженным как ночью, так и первым делом утром, вы станете лучше осознавать и принимать свое тело;

предотвращает инфекции. Для женщин спать обнаженными позволяет гениталиям дышать ночью, что может помочь укрепить их вагинальное здоровье и избежать инфекций;

повышает фертильность. Мужчинам полезно спать голышом, так как это хороший способ повысить мужскую фертильность, не надевая тесное нижнее белье;

нормализирует уровень гормонов, а также способствует увеличению выброса как гормона роста, так и мелатонина:

помогает людям стать ближе к своим партнерам. Контакт кожа к коже с вашим партнером высвобождает гормон счастья, окситоцин.

Сэмми порекомендовала также попытаться создать барьер между вами и вашим партнером, чтобы дать друг другу больше пространства.

В идеале, чем больше кровать или матрас, тем лучше, чтобы не задерживать воздух, советует эксперт.

Источник: Express