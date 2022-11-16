Исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction Update, основанное на оценках 153 мужчин, предполагает, что средняя концентрация сперматозоидов упала со 101,2 млн на мл до 49,0 млн на мл в период с 1973 по 2018 год, то есть на 51,6%. Общее количество сперматозоидов за тот же период снизилось на 62,3%.

Исследование той же группы, опубликованное в 2017 году, показало, что за последние 40 лет концентрация сперматозоидов снизилась более чем вдвое.

Более того, скорость снижения, по-видимому, увеличивается: анализируя данные, собранные на всех континентах с 1972 года, исследователи обнаружили, что концентрация сперматозоидов уменьшалась на 1,16% в год. Однако, когда они рассмотрели только данные, собранные с 2000 года, снижение составило 2,64% в год.

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Предыдущие исследования показали, что фертильность снижается, если концентрация сперматозоидов падает ниже 40 мкм на мл. Это влияет на способности населения к воспроизводству, считают специалисты.

Причина этого явления неизвестна. Одна из гипотез состоит в том, что химические вещества, разрушающие эндокринную систему, или другие факторы окружающей среды могут играть роль, воздействуя на плод в утробе матери.

Эксперты говорят, что такие факторы, как курение, употребление алкоголя, ожирение и неправильное питание, также могут играть роль, и что здоровый образ жизни может помочь увеличить количество сперматозоидов.

Профессор Ричард Шарп, эксперт по мужскому репродуктивному здоровью в Эдинбургском университете, сказал, что новые данные показывают, что эта тенденция, по-видимому, является всемирным явлением.

Шарп сказал, что снижение может означать, что парам требуется больше времени для зачатия, и для многих время не на их стороне, поскольку они откладывают попытки зачать ребенка до тех пор, пока женщине не исполнится 30 или 40 лет, когда ее фертильность уже снижается.

По словам Шарпа, эти проблемы возникают не только у пар, пытающихся завести детей. Они также станут огромной проблемой для общества в ближайшие 50 с лишним лет, поскольку все меньше и меньше молодых людей будет работать и поддерживать растущее число пожилых людей.