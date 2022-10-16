Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что грядущая зима будет очень тяжелой для многих жителей Украины, особенно в в регионах, которые серьезно пострадали от военных действий. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.

По его словам, зима особенно тяжело скажется на украинцах из групп риска: пожилых людях, пациентах с хроническими заболеваниями и других .

— Особенно с учетом нынешней реальности низкого охвата вакцинацией против коронавирусной инфекции и другими вакцинами, — подчеркивается в заявлении.

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Сообщается, что низкие температуры в Украине этой зимой могут привести к всплеску респираторных заболеваний, переохлаждению и обморожению, пневмонии, инсульту и сердечному приступу.

— Слишком многие люди в Украине живут ненадежно, переезжают с места на место, живут в нестандартных зданиях или не имеют доступа к отоплению,

– заявил Ганс Клюге.

По данным ВОЗ, за время полномасштабного вторжения РФ совершила 620 атак на медицинские учреждения Украины, разрушены более 800 тыс. домов.

Ганс Клюге отметил, что в течение нескольких последних недель в Украине фиксируется резкий рост количества случаев коронавирусной инфекции. Представитель ВОЗ прогнозирует большую нагрузку на службы здравоохранения как в Украине, так и в странах, принимающих беженцев.

Среди приоритетных задач ВОЗ в Украине Клюге назвал: