Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что грядущая зима будет очень тяжелой для многих жителей Украины, особенно в в регионах, которые серьезно пострадали от военных действий. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.
По его словам, зима особенно тяжело скажется на украинцах из групп риска: пожилых людях, пациентах с хроническими заболеваниями и других .
— Особенно с учетом нынешней реальности низкого охвата вакцинацией против коронавирусной инфекции и другими вакцинами, — подчеркивается в заявлении.
Сообщается, что низкие температуры в Украине этой зимой могут привести к всплеску респираторных заболеваний, переохлаждению и обморожению, пневмонии, инсульту и сердечному приступу.
— Слишком многие люди в Украине живут ненадежно, переезжают с места на место, живут в нестандартных зданиях или не имеют доступа к отоплению,
– заявил Ганс Клюге.
По данным ВОЗ, за время полномасштабного вторжения РФ совершила 620 атак на медицинские учреждения Украины, разрушены более 800 тыс. домов.
Ганс Клюге отметил, что в течение нескольких последних недель в Украине фиксируется резкий рост количества случаев коронавирусной инфекции. Представитель ВОЗ прогнозирует большую нагрузку на службы здравоохранения как в Украине, так и в странах, принимающих беженцев.
Среди приоритетных задач ВОЗ в Украине Клюге назвал:
- восстановление пострадавших от ударов объектов медицинской инфраструктуры;
- удовлетворение неотложных медицинских потребностей людей в районах, вновь вернувшихся под контроль Украины;
- подготовку к зиме;
- реформу здравоохранения в Украине, которая успешно началась до войны и начала приносить хорошие результаты.