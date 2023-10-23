Недавние исследования показали, что наибольшие потери зубов происходят из-за спортивных травм.
Эксперты опросили 2000 взрослых. По результатам, 16% потеряли зубы из-за падения или травмы. Большинство из них произошли во время занятий спортом.
Наиболее опасными для зубов оказались футбол и бокс, не слишком безопасные — бег и регби.
Стоматолог национальной сборной Англии по регби, Энни Сиборон подчеркивает, что игроки без капы имеют больше рисков повредить или потерять зубы во время игры.
Во время исследования выявлено, что 43% потерянных зубов можно было бы сохранить, если бы спортсмены использовали капу.
Капу во время тренировок никогда не одевают один из 10 спортсменов.
Энни Сиборн призывает спортсменов заботиться о своих зубах, следить за количеством потребления сладких напитков, использовать защиту — капу.