Недавние исследования показали, что наибольшие потери зубов происходят из-за спортивных травм.

Эксперты опросили 2000 взрослых. По результатам, 16% потеряли зубы из-за падения или травмы. Большинство из них произошли во время занятий спортом.

Наиболее опасными для зубов оказались футбол и бокс, не слишком безопасные — бег и регби.

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Стоматолог национальной сборной Англии по регби, Энни Сиборон подчеркивает, что игроки без капы имеют больше рисков повредить или потерять зубы во время игры.

Во время исследования выявлено, что 43% потерянных зубов можно было бы сохранить, если бы спортсмены использовали капу.

Капу во время тренировок никогда не одевают один из 10 спортсменов.

Энни Сиборн призывает спортсменов заботиться о своих зубах, следить за количеством потребления сладких напитков, использовать защиту — капу.