По состоянию на 5 марта показатели радиационного фона и атмосферного воздуха в Киеве соответствуют норме. На левом берегу столицы зафиксирован показатель радиационного фона 0,12 мкЗв/час, на правом берегу — 14 мкЗв/час при норме 0,26 мкЗв/час.
Данные по атмосферному воздуху города Киева:
улица Григоровича-Барского, 7 – все показатели в норме
- азот диоксид — 0,03
- углерода оксид – 0,8
- ангидрид серный – 0,1.
улица Щербаковского, 27 – все показатели в норме.
- двуокись азота — 0,09 мг/куб м
- углерода оксид – 0.6 мг/куб м
- ангидрид серный – 0,2 мг/куб м.
Что такое радиация
Радиация – это совокупность разновидностей ионизирующих излучений, а именно микрочастиц и физических полей, способных ионизировать вещество.
Сочетание состава, энергии и проникающей способности ионизирующего излучения разделяется на:
- излучение альфа-частиц, обладающих сильной ионизацией;
- излучение бета-частиц – поток заряженных электронов, по проникающей способности значительно превосходит альфа-частицы;
- гамма-излучение – похоже на видимый световой поток, но по своей природе – это короткие волны электромагнитного излучения, способные проникать в окружающие предметы;
- рентгеновское излучение – электромагнитные волны с меньшей энергией, чем гамма-излучение. Естественным и мощным проводником является солнце;
- нейтроны – электрически нейтральные частицы, которые возникают около работающих атомных реакторов.
В качестве мощного источника излучения, опасного для здоровья и жизни человека, может выступать совершенно любой радиоактивный предмет или вещество.
И в сравнении со многими другими возможными опасностями радиацию невозможно почувствовать и увидеть.
Определить ее уровень можно только специальными приборами.
Чем опасно радиационное изучение
Все перечисленные виды радиационного излучения могут вызывать у человека:
- серьезные заболевания – лейкоз, рак легких, щитовидной железы;
- инфекционные осложнения
- нарушение обмена веществ
- катаракту
- генетические нарушения (мутации)
- врожденные пороки
- выкидыши
- бесплодие.
В чем измеряется радиация:
Для оценки влияния радиации на живые ткани, применяется такая единица измерения, как зиверт (Зв). Она указывает на так называемую эквивалентную дозу — энергию, приходящуюся на 1 кг массы биологического объекта, рассчитанную с учетом особого коэффициента, определяющего опасность того или иного вида излучения (альфа, бета или гамма).