По состоянию на 5 марта показатели радиационного фона и атмосферного воздуха в Киеве соответствуют норме. На левом берегу столицы зафиксирован показатель радиационного фона 0,12 мкЗв/час, на правом берегу — 14 мкЗв/час при норме 0,26 мкЗв/час.

Данные по атмосферному воздуху города Киева:

улица Григоровича-Барского, 7 – все показатели в норме

азот диоксид — 0,03

углерода оксид – 0,8

ангидрид серный – 0,1.

улица Щербаковского, 27 – все показатели в норме.

двуокись азота — 0,09 мг/куб м

углерода оксид – 0.6 мг/куб м

ангидрид серный – 0,2 мг/куб м.

Что такое радиация

Радиация – это совокупность разновидностей ионизирующих излучений, а именно микрочастиц и физических полей, способных ионизировать вещество.

Сочетание состава, энергии и проникающей способности ионизирующего излучения разделяется на:

излучение альфа-частиц, обладающих сильной ионизацией;

излучение бета-частиц – поток заряженных электронов, по проникающей способности значительно превосходит альфа-частицы;

гамма-излучение – похоже на видимый световой поток, но по своей природе – это короткие волны электромагнитного излучения, способные проникать в окружающие предметы;

рентгеновское излучение – электромагнитные волны с меньшей энергией, чем гамма-излучение. Естественным и мощным проводником является солнце;

нейтроны – электрически нейтральные частицы, которые возникают около работающих атомных реакторов.

В качестве мощного источника излучения, опасного для здоровья и жизни человека, может выступать совершенно любой радиоактивный предмет или вещество.

И в сравнении со многими другими возможными опасностями радиацию невозможно почувствовать и увидеть.

Определить ее уровень можно только специальными приборами.

Чем опасно радиационное изучение

Все перечисленные виды радиационного излучения могут вызывать у человека:

серьезные заболевания – лейкоз, рак легких, щитовидной железы;

инфекционные осложнения

нарушение обмена веществ

катаракту

генетические нарушения (мутации)

врожденные пороки

выкидыши

бесплодие.

В чем измеряется радиация:

Для оценки влияния радиации на живые ткани, применяется такая единица измерения, как зиверт (Зв). Она указывает на так называемую эквивалентную дозу — энергию, приходящуюся на 1 кг массы биологического объекта, рассчитанную с учетом особого коэффициента, определяющего опасность того или иного вида излучения (альфа, бета или гамма).