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Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 93 новых случая

6 сентября, 09:22 Вікторія Яснопольська
Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 93 новых случая
Источник: Depositphotos

По состоянию на утро понедельника, 6 сентября, в Киеве зафиксировано 93 новых случая заболевания коронавирусом.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус у Києві , МОЗ України , статистика
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