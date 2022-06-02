Стал отцом 15 детей: донор спермы скрыл наследственное заболевание, вызывающее трудности с обучением

Донор спермы стал отцом 15 детей, скрыв свое наследственное заболевание, вызывающее трудности с обучением.

37-летний Джеймс Макдугалл стал отцом детей женщин-лесбиянок благодаря частным пожертвованиям в социальных сетях. Хотя знал, что у него неизлечимый синдром ломкой Х-хромосомы, генетическое заболевание, которое приводит к низкому IQ и задержке развития.

Личность Макдугалла всплыла в суде по семейным делам после того, как он подал заявление о возложении на него родительской ответственности в отношении четырех своих детей. Хотя изначально подписал соглашение, в котором говорилось, что он не хочет контактировать с некоторыми из них.

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Матери детей, разумеется, были против таких заявлений.

Суд вынес решение о запрете использования донорской спермы истца и отказал ему в опеке над детьми, поскольку это может причинить им вред.

В другом суде Макдугалл выиграл дело, позволившее ему иметь регулярные контакты с мальчиком, родившимся в июле 2018 года. Но когда ребенок вернулся однажды с такой встречи с подозрительными синяками, действие решения было приостановлено до тех пор, пока социальные службы не получат отчет.

Приемные родители Макдугалла, выступили в СМИ в поддержку своего сына, заявив, что он является жертвой, поскольку очень доверчив и никогда не искал лично выгоды.

Но в итоге донора спермы обвинили в том, что он воспользовался желанием женщин иметь детей, не заботясь о пагубном влиянии его наследственного порока на эти семьи.

Источник: The New York Post