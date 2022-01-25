По данным ВОЗ, из-за врачебной ошибки ежедневно в Украине умирает 5 пациентов и до 30 становятся инвалидами. К сожалению, доказать вину медика крайне сложно. Дела тянутся годами, и часто те, кто виновен в гибели пациента, продолжают спокойно работать. Как действовать и куда обращаться, если вы или ваши родные стали жертвой врачебной ошибки. Об этом наш материал.

Умерли так и не родившаяся дочь и ее мама

Месяц назад трагедия с роженицей из Одесской области всколыхнула всю Украину. 29-летняя Анна на 7 месяце беременности заболела Covid-19. Семейный врач посоветовал ей просто сидеть дома и пить жаропонижающие.

Но женщине становилось хуже, и в конце концов ее перевели в Южненскую городскую больницу, потом в роддом. Врачи констатировали ее состояние как стабильно тяжелое.

Умерла так и не родившаяся дочь Ева, а через 7 часов и роженица. Муж умершей готов жаловаться во все инстанции. Он уже написал заявление в полицию.

По его словам, когда жену доставили из лечебного учреждения в роддом, шансы на выживание у нее уже были минимальны.

Младенец не выжил

История Лидии Косоговой не менее резонансна. Женщина потеряла младенца. Ей несвоевременно провели кесарево сечение, и, как следствие, ребенок задыхался. Медицинская комиссия констатировала факт бездействия со стороны врачей.

— Мы поставили задачу не только привлечь к ответственности врачей, которые виновны в смерти ребенка, но и внести изменения в законодательство, нормативно-правовые акты, которые бы четко разграничивали обязанности и права как врача, так и пациента, — говорит адвокат пострадавшей.

По его словам, девочка родилась уже в коме, но врачи это сначала скрывали. В конце концов прокуратура объявила подозрение врачу. Но даже после этого он еще месяц работал.

Круговая порука мажет, как деготь

…Медицинские дела являются проблемными во всем мире. В целом в Украине за последние 12 лет по такой статье было вынесено 10 обвинительных приговоров. Юристы, берущиеся за такие случаи, видели всякое: часто даже на запрос пациента медики не предоставляют документов, или же подделывают или меняют их.

А еще адвокаты или прокуроры, которые ведут дела, вынуждены за экспертизой обращаться к специалистам, и тут тоже проблема.

— Чтобы суд вынес решение, надо делать экспертизу, которую проводят специалисты, которые имеют соответствующие знания и не всегда готовы на это идти. К сожалению, в Украине врачебную ошибку как таковую не признают. Ее очень трудно доказать, поскольку есть эта круговая порука, — говорит юрист ОО Пациенты Украины Елена Хитрова.

На запрос Фактов ICTV Минздрав отвечал месяц. Оказалось, именно столько же по закону рассматривают и каждую жалобу от граждан.

Во время пандемии их стало гораздо больше. За прошлый год было более 22 тыс., тогда как в допандемический 2019 год на 4 тыс. меньше. Но жалобы менее проблемные, например, на то, что долго едет скорая, стараются решить максимально быстро.