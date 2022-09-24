Вода, слезы, пот все это вызывает сильное раздражение кожи у 14-летней Сэди Тессмер из штата Миссури, США. О том, как редкое заболевание изменило ее жизнь, пишет The Independent.

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan 14 yaşındaki Sadie Tessmer’ın kendi gözyaşına bile alerjisi var. Dünya genelinde yalnızca 100 kişide görülen bu hastalık nedeniyle çok acı çektiğini söyleyen genç kız: Bazen birisi vücuduma benzin döküyor gibi hissediyorum. — Sabah Gazetesi (@Sabah) September 21, 2022

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Девочка болеет аквагенной крапивницей — аутоиммунным заболеванием, при котором после контакта с водой на коже возникает зудящая красная крапивница.

Удивительную реакцию дочери на воду мать Седи заметила в конце прошлого года. Сначала она допустила, что девочка принимает очень горячий душ. Но оказалось, что дело не в температуре воды, ее чистоте и солености.

— Иногда ощущение такое, будто кто-то льет бензин на мое тело, поджигает меня, и я чешусь, — объяснила свое состояние Седи. — У меня всегда возникает реакция, когда я принимаю душ или мою руки и даже когда плачу или потею. Больно так, что текут слезы, и от этого становится еще хуже, потому что у меня есть аллергия на собственные слезы, что меня очень напрягает.

Седи перевели на домашнее обучение, ей пришлось оставить тренировки по футболу и плаванию из-за того, что вода и пот вызывают раздражение.

В жару Сэди не может выходить на улицу, а днем ​​вынуждена много времени проводить в одиночестве. Это сильно давит на нее, но она надеется, что ее опыт будет полезен людям с такой же проблемой.

Мать девочки мечтает, что вскоре появится средство, которое облегчит жизнь тем, кто страдает аквагенной крапивницей.