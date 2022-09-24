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Страдания 14-летней Седи: вода, пот и собственные слезы вызывают у нее аллергию

24 сентября 2022, 19:34
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
женщина вода
Источник: Depositphotos

Вода, слезы, пот все это вызывает сильное раздражение кожи у 14-летней Сэди Тессмер из штата Миссури, США. О том, как редкое заболевание изменило ее жизнь, пишет The Independent.

 

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Девочка болеет аквагенной крапивницей — аутоиммунным заболеванием, при котором после контакта с водой на коже возникает зудящая красная крапивница.

Удивительную реакцию дочери на воду мать Седи заметила в конце прошлого года. Сначала она допустила, что девочка принимает очень горячий душ. Но оказалось, что дело не в температуре воды, ее чистоте и солености.

— Иногда ощущение такое, будто кто-то льет бензин на мое тело, поджигает меня, и я чешусь, — объяснила свое состояние Седи. — У меня всегда возникает реакция, когда я принимаю душ или мою руки и даже когда плачу или потею. Больно так, что текут слезы, и от этого становится еще хуже, потому что у меня есть аллергия на собственные слезы, что меня очень напрягает.

Седи перевели на домашнее обучение, ей пришлось оставить тренировки по футболу и плаванию из-за того, что вода и пот вызывают раздражение.

В жару Сэди не может выходить на улицу, а днем ​​вынуждена много времени проводить в одиночестве. Это сильно давит на нее, но она надеется, что ее опыт будет полезен людям с такой же проблемой.

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Мать девочки мечтает, что вскоре появится средство, которое облегчит жизнь тем, кто страдает аквагенной крапивницей.

Источник
Independent
Теги
Алергія
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