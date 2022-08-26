Ученые Бостонского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что электрическая стимуляция может реально помочь улучшить память людям в возрастной категории от 65 до 88 лет.

В ходе эксперимента с участием 150 добровольцев ученые в течение четырех дней активировали с помощью электричества определенные отделы головного мозга. Участники носили шапочку с электродами, через которые шли разряды.

Добровольцам каждый день предлагали выполнить задание на мгновенное свободное запоминание: запомнить пять списков из 20 несвязанных между собой слов.

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После прослушивания каждого списка участникам нужно было вспомнить услышанные слова через две минуты.

При этом запоминание слов с начала списка свидетельствовало о работе долгосрочной памяти, а с конца – рабочей (краткосрочной).

Улучшение запоминания было фиксировано уже на третий день эксперимента, а результат сохранялся в течение месяца после электростимуляции.

По мнению исследователей, необходимы дальнейшие эксперименты, чтобы определить, могут ли эти эффекты сохраняться дольше одного месяца.