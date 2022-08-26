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Стимуляция мозга электричеством: кому она реально может помочь улучшить память

26 августа 2022, 09:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мозок
Источник: Depositphotos

Ученые Бостонского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что электрическая стимуляция может реально помочь улучшить память людям в возрастной категории от 65 до 88 лет.

В ходе эксперимента с участием 150 добровольцев ученые в течение четырех дней активировали с помощью электричества определенные отделы головного мозга. Участники носили шапочку с электродами, через которые шли разряды.

Добровольцам каждый день предлагали выполнить задание на мгновенное свободное запоминание: запомнить пять списков из 20 несвязанных между собой слов.

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После прослушивания каждого списка участникам нужно было вспомнить услышанные слова через две минуты.

При этом запоминание слов с начала списка свидетельствовало о работе долгосрочной памяти, а с конца – рабочей (краткосрочной).

Улучшение запоминания было фиксировано уже на третий день эксперимента, а результат сохранялся в течение месяца после электростимуляции.

По мнению исследователей, необходимы дальнейшие эксперименты, чтобы определить, могут ли эти эффекты сохраняться дольше одного месяца.

Источник
ВВС
Теги
Електрика літні люди Мозок Наукові дослідження науковці Пам’ять
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