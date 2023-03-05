Детские психологи Юлия Винтоняк и Татьяна Кириенко в комментарии украинскому информагентству рассказали, почему в Украине получила популярность субкультура подростков-неформалов Редан, которую распространяет ФСБ РФ на территории нашей страны.

— Ситуация с Редан показала, что подростки кричат о боли и своих потребностях. И это единственный возможный вариант, чтобы в нынешних условиях обратили на это внимание, — говорит Юлия Винтоняк.

По статистике волонтеров и детских психотерапевтов и психиатров, от войны больше всего страдают дети младшего дошкольного возраста (3-5 лет) и подростки среднего возраста (12-16 лет).

По словам Юлии Винтоняк, подростку в первую очередь нужны признание, общение и место, где они могут проявляться. Сегодня же многие дети остались без друзей, потому что их либо нет в живых, либо они уехали и нет с ними связи.

Сейчас смотрят

— Как и у взрослых, у них исчезла предыдущая жизнь, они оказались в подвешенном состоянии и им не на что опираться. Но в отличие от взрослых, у детей психика менее стабильна к тем событиям, которые сейчас происходят, – отмечает психолог.

По ее словам, в мирное и безопасное время подростковый период сложный и все события воспринимаются остро. А сейчас это еще накладывается на ужасные обстоятельства и недостаток внутренних ресурсов у самих родителей.

— Это говорит о нашем пробеле в отношении программ восстановления и поддержки детей и подростков, — уверена специалист.

Именно поэтому, по ее мнению, движение Редан так эффективно начало действовать на украинских подростков. Они попали в сообщество, где удовлетворяются их базовые психологические потребности.

Детский психолог Татьяна Кириенко также отмечает, что популярность Редана связана именно с нереализованной потребностью влиять на обстоятельства.

— Дети хотят быть услышанными. Поэтому родителям рекомендую интересоваться жизнью ребенка. Не бойтесь давать детям больше ответственности, сейчас они нуждаются в значимости. Чаще повторяйте ребенку, что нуждаетесь в его помощи, что гордитесь им и счастливы, что у вас есть дети, – советует Кириенко.

Еще одна причина популярности движения, по мнению специалистов, это неограниченное пользование соцсетями и возможность присоединяться к любым группам.

— Поднимите тему определенного молодежного движения, чтобы дети знали, для чего оно возникло и чем опасно. Спросите мнение ребенка, что бы он сделал, если бы его пригласили в такую группировку, — советует Татьяна.

По ее словам, ребенок должен иметь представление, если когда-то столкнется с подобным. Такими разговорами вы сможете сформировать мнение у ребенка и уберечь его от влияния определенных групп, резюмировала психолог.