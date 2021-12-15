Новый год в Украине принято встречать в семейному кругу, накрыв при этом богатый праздничный стол, который ломится от различных вкусностей. В такой обстановке сложно удержаться и не переесть даже человеку, который соблюдает строгую диету. Однако, несмотря на соблазн, специалисты рекомендуют не переедать в новогоднюю ночь.

Врач-диетолог, соучредитель Школы здорового питания с опытом работы в медицине более 20 лет Ольга Деминская рассказала, что нужно делать, чтобы потреблять меньше еды во время праздника.

Как не переедать

Не голодайте накануне, обязательно поужинайте перед этим. Ни в коем случае нельзя садится голодным за праздничный стол. Ешьте блюда небольшими порциями. При этом очень важно, чтобы на столе было больше всевозможных салатов, которые содержат овощи, рыбу и морепродукты. Прерывайтесь на разговоры, танцы, конкурсы. Ешьте лишь то, что приносит удовольствие, а не то, что традиционно нужно съесть в эту ночь.

Важна также подготовка к празднику.

Накануне важно приготовить больше полезных блюд — овощных салатов, запечь мясо курицы или рыбу.