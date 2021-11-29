Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины вместе с коллегами из Агентства безопасности здравоохранения Великобритании составили карту недавнего возрождения сифилиса во всем мире. Они обнаружили почти идентичные образцы болезни в 14 странах.

Сифилис — одна из наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем во всем мире, с приблизительно 6 млн случаев инфицирования ежегодно.

Вызывается бактерией Treponema pallidum, которая легко поддается лечению. Но симптомы могут исчезнуть до того, как человек поймет, что инфицирован, или могут вообще не появиться. Если не лечить сифилис, он может вызвать серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем.

Инфекции сифилиса, возникающие во время беременности, могут передаваться ребенку, вызывая врожденный сифилис. Это вторая ведущая причина мертворождений во всем мире и может иметь серьезные последствия для развития детей.

Сифилис можно предотвратить путем раннего обследования и лечения во время беременности. Врожденный сифилис чаще встречается в странах, где нет таких программ скрининга.

В ходе исследования были проанализированы 726 образцов сифилиса из 23 стран. Это включало регионы с хорошей выборкой, такие как США и Западная Европа, а также регионы с плохой выборкой, такие как Центральная Азия, Австралия и Африка.

Команда обнаружила, что все образцы произошли всего от двух глубоко разветвленных линий — Nichols и SS14. Обе линии в настоящее время циркулируют в 12 из 23 выбранных стран, и почти идентичные образцы присутствуют в 14 из этих стран.

— Доминирующие линии сифилиса, инфицировавшие пациентов до 1983 года, не были такими же, как те, что заражают пациентов сегодня, — отметил автор исследования Мэтью Бил.

По его словам, анализ показывает, что это произошло в конце 1990-х годов, в результате кризиса, связанного с ВИЧ/СПИДом.

— Рост числа случаев сифилиса в последние десятилетия вызывает серьезное беспокойство. Это инфекция, передающаяся половым путем, которая легко может остаться незамеченной, — отмечает старший автор статьи Хелен Файфер.

С точки зрения общественного здравоохранения вызывает беспокойство наличие почти идентичных образцов во многих странах. Это указывает на то, что болезнь передается во всем мире на регулярной основе.

Сифилис вернулся, и он стал глобальным, утверждают ученые.