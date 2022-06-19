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Симптомы, провоцирующие аллергены: как оказать первую доврачебную помощь при отеке Квинке

19 июня 2022, 13:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
перша допомога
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины подготовило памятку по показанию первой доврачебной помощи в случае отека Квинке.

— Отек Квинке — острая аллергическая реакция организма, которая характеризуется массивным отеком слизистых оболочек, кожи и подкожной жировой клетчатки,- говорится в сообщении.

Уточняется, что аллергическая реакция может быть вызвана укусом насекомого, пыльцой, реакцией на медицинский препарат или пищу, косметику или даже физические факторы, такие как холод или жара.

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Отмечается, то что отек возникает достаточно быстро, поэтому важно вовремя сориентироваться и оказать человеку домедицинскую помощь.

Аллергены, которые провоцируют отек Квинке:

  • пищевые продукты (цитрусовые, ягоды, орехи, бобовые, грибы, молочные продукты, яйца, алкоголь, шоколад, морепродукты);
  • пыльца разнообразных растений;
  • лекарства (антибиотики, антибактериальные препараты, иммуноглобулины и т. д.);
  • яд пчел, ос и шершней.

Вместе с тем, отек Квинке может быть наследственным.

Симптомы отека Квинке:

отечность лица (щеки, губы, веки);

отек горла, гортани (может возникнуть мгновенно и держаться от нескольких минут до нескольких дней);

отек внутренних органов, которые проявляется болью, тошнотой, рвотой, поносом;

кашель с охриплостью голоса;

проблемы с дыханием;

крапивница.

Главная опасность отека Квинке — нарушение проходимости дыхательных путей, что может составлять угрозу жизни. Именно поэтому, как только в горле или гортани возникает отек, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Как оказать доврачебную помощь:

  • убрать действие аллергена, если это возможно, и позвонить по номеру 103;
  • освободить шею и грудную клетку пострадавшего от тесной одежды, чтобы обеспечить доступ воздуха и эффективное дыхание;
  • придать пострадавшему удобное положение, которое облегчит дыхание;
  • если в дыхательных путях есть пища, жидкость или другие предметы, удалить их;
  • если у пострадавшего есть автоинъектор с адреналином, помочь ему воспользоваться им;
  • если пострадавший потерял сознание — оценить наличие дыхания. Если дышит — перевести в стабильное боковое положение и следить до приезда медиков. Если у человека случилась остановка дыхания — начать сердечно-легочную реанимацию.

Чтобы избегать возникновения отека Квинке, следует избегать провоцирующих факторов и известных человека аллергенов.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины швидка допомога
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