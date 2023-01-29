Согласно многочисленным исследованиям, большинство людей не потребляют рекомендуемое количество магния для удовлетворения потребностей организма. Также подсчитано, что в развитых странах от 10 до 30% населения имеют небольшой дефицит магния.

Отмечается, что магний необходим для того, чтобы помочь более чем 300 ферментам выполнять многочисленные химические процессы в организме, в том числе те, которые:

производят белки;

поддерживают крепость костей;

контролируют уровень сахара в крови и артериальное давление;

поддерживают здоровье мышц и нервов.

Магний также действует как электрический проводник, который помогает сердцу биться и сокращать мышцы.

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Признаки дефицита магния:

слабость;

потеря аппетита;

утомляемость;

тошнота и рвота.

Отмечается, что дефицит магния связан с повышенным риском некоторых хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, диабет II типа, мигрень и болезнь Альцгеймера.

При этом наибольшему риску подвержены дети и подростки, пожилые люди, женщины в менопаузе.

Отмечается, что рекомендуемое количество магния, которое человек должен потреблять ежедневно, зависит от его возраста и состояния здоровья. Но в целом мужчины в возрасте 19-51 лет должны получать от 400 до 420 мг в день, а женщины должны стремиться к 310-320 мг.

Несмотря на то, что сейчас фрукты и овощи содержат меньше магния, чем 50 лет назад, а переработка удаляет около 80% этого минерала из продуктов, при тщательном планировании все же можно получить весь необходимый магний из своего рациона.

Речь идет прежде всего о таких продуктах, как орехи, семечки, цельнозерновые, бобы, зеленые листовые овощи (например, капуста или брокколи), молоко, йогурт. Так, 30 г миндаля содержат 20% суточной нормы магния для взрослых.

В тоже время некоторым группам, например, пожилым и людям с определенными заболеваниями может потребоваться прием добавок магния. Но важно поговорить с врачом, прежде чем начинать их прием.