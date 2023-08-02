Команда ученых из Лундского университета в Швеции в ходе исследования выяснила, что применение искусственного интеллекта (ИИ) в скрининге рака груди так же эффективна, как работа сразу двух специалистов по радиологии.

Предварительные результаты показывают, что использование технологии почти вдвое сокращает рабочую нагрузку на человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире, ежегодно это заболевание развивается у более чем 2,3 млн женщин.

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Скрининг может улучшить прогноз и снизить смертность за счет выявления рака молочной железы на более ранней, более излечимой стадии.

В исследовании шведских ученых приняло участие более 1 тыс. женщин в среднем возрасте 54 года. Команда сравнила скрининг с поддержкой ИИ непосредственно со стандартной помощью.

Половину сканов оценивали два радиолога, а другую половину — с помощью скрининга с поддержкой ИИ с последующей интерпретацией одним или двумя радиологами.

В общей сложности у 244 женщин (28%) после скрининга с поддержкой ИИ был обнаружен рак по сравнению с 203 женщинами (25%) после стандартного скрининга.

В результате при поддержке ИИ был обнаружен еще 41 случай рака, из которых 19 были инвазивными, а 22 — in situ, то есть в самой начальной стадии.

Сообщается, что использование ИИ не привело к большему количеству ложных срабатываний, когда сканирование ошибочно диагностируется как ненормальное. Частота ложноположительных результатов составила 1,5% в обеих группах.