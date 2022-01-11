Зимой никто не застрахован от переохлаждения. В зоне риска дети, которые могут долго гулять на улице и не заметить ухудшения состояния, которое, кстати, наступает довольно медленно.

В Минздраве назвали основные признаки гипотермии и правила оказания первой помощи.

Симптомы переохлаждения:

озноб;

бормотание, нечеткая речь;

медленное дыхание;

слабый пульс;

отсутствие координации;

сонливость;

потеря памяти или сознания;

красная или синяя холодная кожа.

В таком состоянии важно вовремя оказать правильную помощь.

Первая помощь:

зайти в помещение, если это невозможно, в первую очередь защитить от ветра голову и шею;

снять мокрые вещи, заменить их сухой одеждой;

согреваться надо медленно, одевая постепенно дополнительные вещи и прикладывая к шее, груди, паху сухие теплые компрессы;

пить теплые безалкогольные напитки, можно с сахаром, есть белковую пищу;

больше двигаться, чтобы восстановить кровообращение.

Что нельзя делать:

согреваться слишком быстро с помощью обогревателя, горячей ванны или душа;

растирать кожу;

употреблять алкоголь и табак.

Чтобы избежать переохлаждения, нужно тепло одеваться и больше двигаться.