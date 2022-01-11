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Советы

Таки перемерз. Как помочь себе и что нельзя делать

11 января 2022, 12:47
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
зима, холод
Источник: Pixabay

Зимой никто не застрахован от переохлаждения. В зоне риска дети, которые могут долго гулять на улице и не заметить ухудшения состояния, которое, кстати, наступает довольно медленно.

В Минздраве назвали основные признаки гипотермии и правила оказания первой помощи.

Симптомы переохлаждения:

  • озноб;
  • бормотание, нечеткая речь;
  • медленное дыхание;
  • слабый пульс;
  • отсутствие координации;
  • сонливость;
  • потеря памяти или сознания;
  • красная или синяя холодная кожа.

В таком состоянии важно вовремя оказать правильную помощь.

Первая помощь:

  • зайти в помещение, если это невозможно, в первую очередь защитить от ветра голову и шею;
  • снять мокрые вещи, заменить их сухой одеждой;
  • согреваться надо медленно, одевая постепенно дополнительные вещи и прикладывая к шее, груди, паху сухие теплые компрессы;
  • пить теплые безалкогольные напитки, можно с сахаром, есть белковую пищу;
  • больше двигаться, чтобы восстановить кровообращение.
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Что нельзя делать:

  • согреваться слишком быстро с помощью обогревателя, горячей ванны или душа;
  • растирать кожу;
  • употреблять алкоголь и табак.

Чтобы избежать переохлаждения, нужно тепло одеваться и больше двигаться.

Источник
Минздрав
Теги
зима , Советы
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