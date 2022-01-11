Зимой никто не застрахован от переохлаждения. В зоне риска дети, которые могут долго гулять на улице и не заметить ухудшения состояния, которое, кстати, наступает довольно медленно.
В Минздраве назвали основные признаки гипотермии и правила оказания первой помощи.
Симптомы переохлаждения:
- озноб;
- бормотание, нечеткая речь;
- медленное дыхание;
- слабый пульс;
- отсутствие координации;
- сонливость;
- потеря памяти или сознания;
- красная или синяя холодная кожа.
В таком состоянии важно вовремя оказать правильную помощь.
Первая помощь:
- зайти в помещение, если это невозможно, в первую очередь защитить от ветра голову и шею;
- снять мокрые вещи, заменить их сухой одеждой;
- согреваться надо медленно, одевая постепенно дополнительные вещи и прикладывая к шее, груди, паху сухие теплые компрессы;
- пить теплые безалкогольные напитки, можно с сахаром, есть белковую пищу;
- больше двигаться, чтобы восстановить кровообращение.
Что нельзя делать:
- согреваться слишком быстро с помощью обогревателя, горячей ванны или душа;
- растирать кожу;
- употреблять алкоголь и табак.
Чтобы избежать переохлаждения, нужно тепло одеваться и больше двигаться.