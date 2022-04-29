Семья – одна из главных ценностей человека. С началом войны множество украинских семей вынуждены были временно жить отдельно, поскольку женщины с детьми уехали подальше от опасности – в относительно спокойные регионы или за границу. А еще многие семьи столкнулись с ситуацией, когда папа или мама ушли на фронт.
Психолог благотворительного фонда Запорука Лилия Cироха рассказала, как об этом говорить с ребенком.
– Важно быть искренним с ребенком. Объясните ребенку обстоятельства, согласно его возрасту. Не надо придумывать и фантазировать – это только усугубит ситуацию. Не скрывайте тот факт, что сейчас война, ведь ребенок все равно об этом узнает, и потом может быть обижен на вас из-за обмана, – говорит Лилия Сироха.
По ее словам, нужно быть готовыми отвечать на все вопросы – коротко и без лишних подробностей. В то же время следует отметить, что даже если вы не вместе, то все равно остаетесь одной семьей.
– Дети всегда “считывают” эмоции своих родителей. Поэтому старайтесь быть искренними, не делайте вид, что ничего не произошло. Если вы позволите себе говорить, что вам грустно, ребенок тоже сможет открыто говорить с вами о своих чувствах. Но важно держать баланс и не плакать и горевать все время. Позвольте себе и положительные эмоции, – добавляет она.
Важно дать ребенку чувство безопасности и защищенности, отмечает специалист.
– Расскажите, что вы остаетесь рядом и будете делать все, чтобы защитить ребенка. А папа со своей стороны тоже будет делать все, чтобы защитить всю семью, – объясняет Лилия Сироха.
Если есть такая возможность, пусть папа обязательно простится с ребенком. В то же время она может подарить или нарисовать папе что-нибудь, что будет с ним. А папа может сделать маленький подарок ребенку.
– Старайтесь говорить обо всем в положительном русле, но не давайте напрасных обещаний. Расскажите ребенку, что, если у папы будет возможность, он всегда будет выходить на связь и звонить по телефону. Присылайте ваши фото, фото ребенка, какие-нибудь милые вещи из мирной жизни, — комментирует психолог.
Рекомендации:
- Старайтесь поддерживать привычный режим жизни ребенка. Стабильность очень важна для ребенка, особенно когда внешние обстоятельства так часто меняются. Также не забывайте о базовых потребностях ребенка – о своевременном приеме пищи, достаточном сне, прогулках.
- Напоминайте чаще ребенку, что вы его очень любите, как он вам важен. Папа на войне рискует жизнью, но это не значит, что семья должна все время плакать и грустить.
- Чаще просматривайте ваши общие фотографии. Приятные воспоминания – то, что всегда остается с нами.
- Можете поощрять ребенка рисовать или делать поделки папе. Затем можете их фотографировать и посылать ему такие приятные сюрпризы.
- Следите, чтобы у ребенка не возникало чувство вины за то, что он продолжает свою привычную жизнь – общается, учится, гуляет. Заверьте, что папа радуется, когда ребенок может делать все, что он привык и что ему нравится.
- Чаще спрашивайте, как ребенок себя чувствует, каково его настроение. Обнимайте, старайтесь дать столько внимания, сколько оно сейчас нуждается. Также говорите о своих чувствах к папе, подчеркивайте, что вы все вместе – вы семья.
- Также важно следить за тем, что вы смотрите и о чем говорите в присутствии ребенка. Ведь чрезмерные подробности войны могут травмировать ребенка и испугать.
Война в Украине стала частью нашей жизни. Но, несмотря ни на что, жизнь продолжается. И хорошим моментам и чувствам в ней точно должно быть место.
Источник: Благотворительный фонд Запорука