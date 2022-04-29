Семья – одна из главных ценностей человека. С началом войны множество украинских семей вынуждены были временно жить отдельно, поскольку женщины с детьми уехали подальше от опасности – в относительно спокойные регионы или за границу. А еще многие семьи столкнулись с ситуацией, когда папа или мама ушли на фронт.

Психолог благотворительного фонда Запорука Лилия Cироха рассказала, как об этом говорить с ребенком.

– Важно быть искренним с ребенком. Объясните ребенку обстоятельства, согласно его возрасту. Не надо придумывать и фантазировать – это только усугубит ситуацию. Не скрывайте тот факт, что сейчас война, ведь ребенок все равно об этом узнает, и потом может быть обижен на вас из-за обмана, – говорит Лилия Сироха.

По ее словам, нужно быть готовыми отвечать на все вопросы – коротко и без лишних подробностей. В то же время следует отметить, что даже если вы не вместе, то все равно остаетесь одной семьей.

– Дети всегда “считывают” эмоции своих родителей. Поэтому старайтесь быть искренними, не делайте вид, что ничего не произошло. Если вы позволите себе говорить, что вам грустно, ребенок тоже сможет открыто говорить с вами о своих чувствах. Но важно держать баланс и не плакать и горевать все время. Позвольте себе и положительные эмоции, – добавляет она.

Важно дать ребенку чувство безопасности и защищенности, отмечает специалист.

– Расскажите, что вы остаетесь рядом и будете делать все, чтобы защитить ребенка. А папа со своей стороны тоже будет делать все, чтобы защитить всю семью, – объясняет Лилия Сироха.

Если есть такая возможность, пусть папа обязательно простится с ребенком. В то же время она может подарить или нарисовать папе что-нибудь, что будет с ним. А папа может сделать маленький подарок ребенку.

– Старайтесь говорить обо всем в положительном русле, но не давайте напрасных обещаний. Расскажите ребенку, что, если у папы будет возможность, он всегда будет выходить на связь и звонить по телефону. Присылайте ваши фото, фото ребенка, какие-нибудь милые вещи из мирной жизни, — комментирует психолог.

Рекомендации:

Старайтесь поддерживать привычный режим жизни ребенка. Стабильность очень важна для ребенка, особенно когда внешние обстоятельства так часто меняются. Также не забывайте о базовых потребностях ребенка – о своевременном приеме пищи, достаточном сне, прогулках. Напоминайте чаще ребенку, что вы его очень любите, как он вам важен. Папа на войне рискует жизнью, но это не значит, что семья должна все время плакать и грустить. Чаще просматривайте ваши общие фотографии. Приятные воспоминания – то, что всегда остается с нами. Можете поощрять ребенка рисовать или делать поделки папе. Затем можете их фотографировать и посылать ему такие приятные сюрпризы. Следите, чтобы у ребенка не возникало чувство вины за то, что он продолжает свою привычную жизнь – общается, учится, гуляет. Заверьте, что папа радуется, когда ребенок может делать все, что он привык и что ему нравится. Чаще спрашивайте, как ребенок себя чувствует, каково его настроение. Обнимайте, старайтесь дать столько внимания, сколько оно сейчас нуждается. Также говорите о своих чувствах к папе, подчеркивайте, что вы все вместе – вы семья. Также важно следить за тем, что вы смотрите и о чем говорите в присутствии ребенка. Ведь чрезмерные подробности войны могут травмировать ребенка и испугать.

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Война в Украине стала частью нашей жизни. Но, несмотря ни на что, жизнь продолжается. И хорошим моментам и чувствам в ней точно должно быть место.

Источник: Благотворительный фонд Запорука