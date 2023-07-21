Наша планета столкнулась с глобальным потеплением, которое может привести к серьезным последствиям, если не начать вовремя предпринимать необходимые меры.

В связи с этим, ученые в новом исследовании попытались выяснить, при какой максимальной температуре сможет выжить человек на Земле.

Исследования профессора Льюиса Хэлси и его команды из Университета Рохэмптона, Великобритания, показали, что для человека существует верхняя критическая температура (ВКТ), которая, вероятно, находится в диапазоне от 40°C до 50°C.

Ученые доказали, что при жаре и повышенной влажности скорость обменных процессов в организме растет. Например, при температуре 40+ градусов Цельсия метаболизм был выше в среднем на 35%, а при 50+ и высокой влажности — почти на 50%.

То есть, при таких условиях адаптационные возможности организма находятся на пределе.

В настоящее время команда исследует, как функция сердца меняется у разных людей при температуре выше критической. Это исследование направлено на то, чтобы улучшить наше понимание того, как мы адаптируемся к неоптимальной среде.

— Мы обнаружили некоторые значительные изменения в реакции сердечной функции на жару у разных категорий людей, в том числе у мужчин и женщин, — говорит профессор Хэлси.

По его словам, в среднем мужчины и женщины демонстрируют некоторые ключевые различия в реакции сердечно-сосудистой системы на жару.

Подробнее об этом профессор пообещал рассказать на ближайшей научной конференции SEB.

— Мы неуклонно выстраиваем картину того, как тело реагирует на тепловой стресс, насколько оно может адаптироваться и до каких пределов, — говорит Хэлси.

Он убежден, что в мире аномального потепления эти знания становятся еще более ценными.

Проблема адаптации человеческого организма — ключевая, когда мир сталкивается со стремительным ростом температуры на планете.

Источник: Neuro Science News