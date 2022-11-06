Безопасность продуктов питания – один из важнейших вопросов для человека. Чтобы избежать рисков, следует тщательно соблюдать требования по пищевой безопасности, советует врач-диетолог, гастроэнтеролог Олег Швец, и потреблять только качественные и пригодные для этого продукты и напитки.

Вот почему многие внимательно читают этикетки и смотрят на даты указанные на упаковке.

— Даты, которые мы видим на этикетках продуктов, обычно не связаны с порчей пищи, — объясняет врач. — Они показывают, как долго еда имеет лучший вкус и текстуру. Если продукты правильно хранить, то они могут быть пригодны к потребление и после даты, указанной на упаковке.

Это особенно интересно в наши неспокойные времена, когда из-за постоянного роста цен или отключения электричества, мы закупаем иногда слишком много чего-нибудь, или выбрасываем еще пригодные продукты. А это в военное время недопустимо.

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Так вот, в магазинах и супермаркетах срок годности необходим, чтобы знать, когда убирать продукты с полок.

Для еды, имеющей небольшой срок хранения, чаще всего применяется обозначение “употребить до”. Однако:

молочные продукты (молоко, йогурт, сливки) можно употреблять в течение одной недели после этой даты.

яйца безопасны в течение 3-5 недель.

при правильном хранении дольше пригодны для употребления в пищу мясная нарезка и салатные смеси.

Почему же тогда пишут “применить до”? Эта надпись означает, что именно в течение этого времени продукт имеет надлежащий вкус, консистенцию и качество.

После этой даты продукты могут не портиться в течение какого-то времени, но иметь другой вкус, подсохнуть, рассыпаться и т.д.

Продукты длительного хранения: консервы, крекеры, печенье, специи могут храниться месяцами или даже годами. Обратите внимание, чтобы упаковка не была повреждена (с отверстиями, вмятинами или выпуклостями). Не употребляйте продукты, если они имеют неприятный запах.

Срок годности важен для таких продуктов питания, как:

детская смесь,

детское питание,

смесь для выпечки,

пектин.

Они могут изменяться текстурно и не выполнять нужные функции. Например, смеси для выпечки, джема и желе.

Рекомендации по хранению

Продукты остаются полезными и пригодны для использования больше или меньше времени в зависимости от того, как вы их храните.

Молоко хранится в холодильнике в течение 7 дней. Его нужно поставить в заднюю часть холодильника, где самая низкая температура.

Яйца пригодны от 3 до 5 недель. Как и молоко, яйца следует хранить в задней части холодильника.

Мясной фарш и птицу можно хранить в холодильнике в течение 1-2 дней. Если вы планируете использовать их позже, лучше сразу заморозить. Приготовленные мясо и птица пригодны 3-4 дня, если хранить в холодильнике. Мясная нарезка, хранящаяся в холодильнике, безопасна в течение 2 недель до открытия упаковки и 3–5 дней после открытия.

Сухой рис или макароны могут лежать в амбаре от 1 до 2 лет. После приготовления их можно хранить в холодильнике в течение 3-4 дней.

Консервированные фрукты хранятся в амбаре от 12 до 18 месяцев. После вскрытия они пригодны в течение 5-7 дней, если поставить в холодильник.

Как сохранить еду

Многие думают, что по истечении срока годности продукты опасны и могут вызвать отравление. Но пищевое отравление возникает из-за действия патогенных микробов, которые попадают на продукт и размножаются на нем. Так что вовремя ставьте еду в холодильник.

Если блюдо стоит при комнатной температуре дольше двух часов, лучше его выбросить.

Если вы не собираетесь использовать продукты сразу, заморозьте их. Заморозить можно даже молоко, хлеб и творог. Если вы планируете заморозить яйца, сначала взбейте и храните в герметичном контейнере.

Держите чистыми поверхности для приготовления пищи, чтобы они не стали источником патогенных микробов.

Продлевайте срок годности ваших продуктов с помощью технологий хранения:

положите спаржу в чашку с водой,

заверните стебли брокколи во влажное бумажное полотенце,

сельдерей – в алюминиевую фольгу.

Источник: Олег Швец