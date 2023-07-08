8 июля в Украине отмечают Всеукраинский день семьи, чем не повод поговорить о том, как позаботиться о здоровье родных.

Родить здорового ребенка — мечта каждой семьи. Поэтому планировать родительство стоит ответственно. Есть ряд обследований, которые необходимо пройти будущим родителям, чтобы младенец родился здоровым.

Одно из них — тестирование на ВИЧ. Ведь самый распространенный путь передачи ВИЧ-инфекции — половой. ВИЧ иммунодефицита человека также передается от матери к ребенку.

Только две истории из разных уголков Украины убеждают, что настоящая забота о родных — это, в первую очередь, ответственность.

История первая — о поддержке. Елена обратилась в одну из больниц Черниговской области из-за хронического заболевания, которое в последнее время начало ее беспокоить. Вместе с ней пошел любимый Олег. Врач назначил женщине ряд обследований, среди которых и тестирование на ВИЧ. Олегу тоже предложили сделать такой тест.

— Мы были шокированы результатами — у меня был ВИЧ-положительный результат, у Олега — отрицательный, — вспоминает Елена.

Пара не поверила результатам, чтобы исключить ошибку пошли в Центр противодействия ВИЧ-инфекции и СПИДа и сделали повторное тестирование.

К сожалению, результаты подтвердились. У Елены был ВИЧ, который разрушал ее иммунную систему.

В Центре паре рассказали о благотворительной организации “Черниговская Сеть”, которая воплощает в своем регионе самый масштабный проект в сфере общественного здоровья HealthLink “Ускорение усилий по противодействию ВИЧ в Украине”.

Именно сюда и пришла Елена с любимым. Здесь им рассказали, насколько важно начать жизненно необходимое лечение — антиретровирусную терапию (АРТ), поставили на учет, заверили, что с ВИЧ можно жить нормальной жизнью.

Уже несколько недель Елена принимает лекарства, придерживается всех рекомендаций врачей. Она теперь знает, что женщины с ВИЧ могут рожать здоровых детей, если будут принимать антитеровирусную терапию.

— Как хорошо, что рядом мой любимый. Мне не пришлось придумывать, как сказать ему о ВИЧ. Я благодарна за поддержку, знаю, что наши чувства сейчас очень сильны, — говорит Елена.

Олег не оставил Елену в одиночестве. Стал поддержкой и опорой. Влюбленные и дальше строят планы, самый важный — иметь здоровых детей.

История вторая — о доверии. 27-летний Евгений из Кировоградской области не знал, как сказать жене о ВИЧ.

Об этом диагнозе он вообще узнал случайно. Проходил военно-врачебную комиссию, поскольку собирался на фронт. Во время обследования и обнаружили ВИЧ.

— В глазах потемнело. Как наши дети? Как жена? Очень волновался за них, — вспоминает Евгений.

Мужчине предложили поддержку в БО “100 процентов жизни. Кропивницкий”. Социальная работница проекта HealthLink Ольга Иваненко встретилась с Евгением в районной больнице. Поддержала, утешила, помогла начать лечение, настроила на разговор с семьей.

Решился, рассказал любимой о ВИЧ-инфекции, попросил ее также обследоваться.

Жена прошла тестирование — результат отрицательный. Дети супругов тоже здоровы.

— Я был на седьмом небе от счастья, когда услышал результаты. К сожалению, когда планировали беременность, я не проходил тестирование на ВИЧ, — говорит Евгений.

Мужчина с ужасом думает о том, что мог передать вирус своим детям. Больше месяца он принимает АРВ-терапию.

— Я должен быть здоровым, ведь должен защищать свою страну и свою семью. Родные мне поверили и будут ждать, — говорит Евгений.

Эти истории типичны. Мы рассказали их, чтобы убедить — в случае выявления ВИЧ-положительного статуса человек не остается наедине. Он получает качественную медицинскую помощь и социальное сопровождение на всех этапах — от момента тестирования до назначения АРВ-терапии.

Это подтверждает и Оксана Цапик — медицинский директор КНП Кировоградский областной фтизиопульмонологический медицинский центр КОР, медицинский координатор проекта Health Link. Но есть у специалиста и ряд предостережений.

— Когда ВИЧ-инфекция выявляется на поздних стадиях, помочь человеку крайне тяжело, поскольку иммунная система истощена, а жизненные ресурсы организма не безграничны, — говорит Оксана.

Человек, который не знает, что у него ВИЧ, не принимает препараты для лечения. Соответственно — может инфицировать других людей. Учитывая, что в Украине преобладает половой путь передачи ВИЧ-инфекции, часто такими людьми являются те, кого он любит.

— Тестирование на ВИЧ — это забота друг о друге, — уверяет Оксана.

Сейчас, когда в Украине война, проект HealthLink создает все возможности для обеспечения медицинских учреждений быстрыми и оральными тестами для диагностики ВИЧ-инфекции, предоставляет качественное социальное сопровождение людям, которые узнают о ВИЧ-положительном результате.

Всего около 44 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ. Более 1,2 тыс. впервые узнали о своем ВИЧ-положительном статусе. А 1,13 тыс. уже получили антиретровирусную терапию (АРТ).

Как протестировать себя и партнера?

Протестироваться на ВИЧ можно:

у своего семейного врача, педиатра или терапевта;

в кабинетах “Доверия”;

кабинетах инфекционных заболеваний поликлиники или консультационно-диагностического центра;

Центрах профилактики и борьбы со СПИДом;

представительствах профильных общественных организаций;

в мобильных амбулаториях.

Возможность получить бесплатно оральный тест предоставляется людям с высоким и средним риском инфицирования ВИЧ.

Узнать свой риск можно прямо сейчас, ответив на несколько простых вопросов, воспользовавшись опцией Хочу обстежитись на сайте prozdorovia.in.ua.

Для выявления вируса в Украине чаще всего используют: ИФА-тест на основе крови из вены (в лабораторных условиях), экспресс-тест на основе анализа крови из пальца, экспресс-тесты на ВИЧ, основанные на анализе слюны (доступны в украинских аптеках с 2018 года).

Предложите любимым вместе пройти тестирование на ВИЧ. Позаботьтесь о тех, кого любите. Тогда ваш ребенок родится в здоровой семье.