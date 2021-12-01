Согласно исследованию, у пациентов, переживших тяжелую форму Covid-19, вероятность смерти в течение последующего после выздоровления года более чем в два раза выше, чем у тех, кто не был инфицирован или перенес болезнь в легкой форме. Что убедительно свидетельствует о важности вакцинации.

Повышенный риск смерти был выше для пациентов моложе 65 лет, и только 20% пациентов с тяжелым Covid-19 умерли из-за типичных осложнений Covid-12, таких как дыхательная недостаточность.

— Предыдущее исследование показало, что выздоровевшие пациенты с тяжелой формой Covid-19 подвергались значительно большему риску госпитализации в последующие шесть месяцев, — отметил профессор Майнус из Университета Флориды.

По его словам, новое исследование изучало риск смертности в течение следующих 12 месяцев.

Исследователи отслеживали электронные истории болезни почти 14 тыс. пациентов, прошедших ПЦР-тест на Covid-19: 178 из них переболели в тяжелой форме, 246 – в легкой и умеренной. Остальные дали отрицательный результат ПЦР-теста. Все пациенты, включенные в исследование, выздоровели от болезни.

Большинство смертей людей, выживших после тяжелого Covid-19, не были связаны с распространенными осложнениями, вызванными этой болезнью: 80% таких летальных исходов произошли по широкому кругу причин, которые обычно не связаны с вирусом.

Это говорит о том, что пациенты испытали общее ухудшение своего здоровья, что сделало их уязвимыми.

— Поскольку теперь мы знаем, что существует значительный риск смерти от того, что, вероятно, будет считаться нераспознанным осложнением Covid-19, нам необходимо проявлять еще большую бдительность в уменьшении серьезных эпизодов Covid-19, — уверены исследователи.

По их мнению, рисковать и надеяться на успешное лечение в больнице не дает полной картины воздействия Covid-19. Наша рекомендация на данном этапе — использовать профилактические меры, такие как вакцинация, для предотвращения тяжелых эпизодов Covid-19.