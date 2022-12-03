Для иорданца Аль Тарифи Фади Ивано-Франковск и Украина стали родными. Как только получил украинское гражданство, сразу обратился в полицию и предложил бесплатно лечить участников (тогда еще) АТО.

Затем лечил их семьи и детей. С первых дней полномасштабной войны Фади вместе с работниками своей клиники волонтерил. Потому что украинцы его поразили своей несокрушимостью и единством.

– Мои дети родились здесь, я учился здесь, я считаю, что вырос здесь. И я хотел быть благодарным стране, которая мне дала так много всего, — так просто и искренне доктор Аль Тарифи Фади объясняет свое стремление помочь Украине.

Стоматологическую клинику в Ивано-Франковске открыл в 2005 году. До этого учился в Полтаве. Украинского гражданства мужчина ждал почти десять лет. Получить его несложно, важно выждать время.

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Как только в Украине началась полномасштабная война, он думал уехать. Об этом врач говорит прямо. Но своим мужеством, смелостью и человечностью украинцы его поразили.

– Был очень удивлен, что простые люди так поддерживали и помогали друг другу. Я видел, как они несли одеяла, подушки, еду и помогали незнакомым для них людям из других городов, – говорит врач.

Он созвонился со своей командой. Говорит, в то время большинство работников из Ивано-Франковска выехали к родственникам в село, думали – там будет безопаснее. Но всеобщее волонтерство объединило всех и подтолкнуло к борьбе.

— Через соцсети начали искать, что и кому нужно для приезжих: медикаментозная помощь, еда, постель. Мы начали покупать и сами раздавать. И каждый выполнял свою задачу на отлично, – вспоминает стоматолог.

А потом доктор Фади решил делать то, что умеет лучше всего – лечить. С начала войны стоматолог вместе с командой пролечил более 500 нацгвардейцев. Чтобы эффективно работать, он предложил обустроить мобильный стоматологический пункт на военном полигоне.

– Собрали необходимое оборудование, материалы и технику из нашей клиники. И уже в конце марта начали на полигоне принимать пациентов. Совместно командой организовали дежурство: один день – терапия, на второй лечили каналы и нервы, на третий я занимался хирургией, а другой врач – реставрацией и протезированием, – вспоминает врач.

Это не первый проект для украинских армейцев, организованный в Ивано-Франковске врачом. В 2019 году он получил украинское гражданство и решил страну отблагодарить. С предложением оказывать стоматологическую помощь участникам АТО обратился в полицию.

— Импланты, протезирование, терапия, гигиена – все от начала до конца. Каждый боец в проект зашел и вышел, как говорится, “как новая копейка”. Мои работники поддержали меня во всех проектах. Они бесплатно трудились, тратили свое время и даже вкладывали свои средства. Другие клиники также присоединялись к нам, – отмечает Фади.

А затем в его клинике лечили детей и семьи участников АТО, и семьи погибших. Сам бы не справился, признает Аль Тарифи. Ибо любой успешный проект – всегда совместная работа.

– Я был и в Европе, в США, Канаде, Японии, в странах Востока. Но я уверен, что у каждого человека свои приоритеты. Кто ищет больше денег, наверняка уехал бы в США, Великобританию или ОАЭ. Кто-то, кто ищет больше развития и современных технологий, наверняка уехал бы жить в Японию, — считает врач.

Для себя же врач решил, что самое важное – спокойствие души. И нашел его здесь, в Украине, в Ивано-Франковске.

– Мне здесь комфортно, очень добрые люди, рядом горы и простота. И для меня это действительно как моя родная страна, — делится врач.

А вот говорить по-украински Аль Тарифи начал только после 24 февраля. Когда рассказывает о себе, очень переживает за произношение, правильное спряжение слов и построение предложений. Дома с женой общается на арабском, учился на русском, а ныне признает: ему стыдно говорить на языке оккупанта. Ему важна не только Украина, но и украинский язык.

– Для меня раньше язык был как способ общения. А сейчас, при таких обстоятельствах, я верю, что это очень важно. Все происходящее – важная история Украины. Потому я и моя команда мечтаем быть частью нашей победы, — резюмирует Аль Тарифи.

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