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Топ-5 мифов РФ о ракетных комплексах в поликлиниках и вооружении комаров

22 июля 2022, 15:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Топ-5 мифов РФ о ракетных комплексах в поликлиниках и вооружении комаров
Источник: Depositphotos

В который раз Россия обвинила ВСУ в использовании гражданских объектов в военных целях: на этот раз Украина якобы планировала взорвать харьковскую детскую больницу и разместила РСЗО (ракетные системы залпового огня)  в одесской поликлинике.

Также не прекращается продуцирование фейков по биолабораториям США. Российские СМИ сообщили, что украинцы хотели “вооружить” комаров смертельными вирусами.

Минздрав опровергает мифы о здоровье, которые распространяются в информационном пространстве Украины, Белоруссии, РФ.

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Миф: в одесской поликлинике разместили ракетные установки

Минобороны РФ распространило заявление, что украинские бойцы теробороны выгнали из одесской поликлиники №29 всех больных, несмотря на их состояние. Вместо этого устроили там пункт дислокации и разместили артиллерию и РСЗО на прилегающей территории.

Опровержение. Мэр Одессы Геннадий Труханов с британскими журналистами побывали в поликлинике №29 и записали оттуда видео. На нем видно, что в коридорах поликлиники сидят люди в штатском, пациенты ждут приема. Ежедневно в поликлинику обращается около 300 пациентов. Ни в помещении, ни на территории вокруг нет ракетных установок или другого оружия, на кадрах нет военных.

Британский журналист Алан Дункан, аккредитованный Вооруженными силами Украины в твиттере, опубликовал фотографию возле поликлиники №29, на которой видно, как он берет интервью у Геннадия Труханова. Дункан отметил, что это на 100% гражданская клиника, а не военная база, как утверждают российские военные, прежде чем напасть на еще один гражданский объект.

Миф: украинские военные собираются взорвать детскую больницу в Харькове

В российских медиа распространено еще одно заявление минобороны РФ: якобы украинские военные из батальона Кракен заминировали и собираются взорвать детскую городскую больницу в Харькове, чтобы затем обвинить российские войска в ударе по гражданскому объекту, когда россияне будут обстреливать Харьков.

Как на самом деле. Дезинформаторы сами выдают мотивы этого вброса: скрыть, что российская армия обстреливает именно гражданскую инфраструктуру в Украине.

При этом, по данным украинских властей, с начала полномасштабного вторжения российские войска уже:

  • повредили почти 711 учреждения здравоохранения, еще 123 разрушили полностью;
  • повредили 2082 учебных заведения, 213 из них разрушили полностью;
  • разрушили или повредили, по предварительным расчетам, 116 тыс. жилых домов, в которых проживало около 3,5 млн человек;
  • разрушили или повредили 388 культурных памятников;
  • разрушили или повредили по меньшей мере 116 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий).

Более того, спецподразделение Кракен, освобождающее Харьковщину от оккупантов, уже долго и упорно демонизируют, приписывая им гражданский террор. Но никаких доказательств этого нет.

Миф: в американской биолаборатории в Украине изучали, как заражать людей смертельными вирусами из-за комаров

Российские журналисты со ссылкой на вооруженные силы РФ пишут, что в биолабораториях США в Украине изучали вирусы, которые могут передаваться через укусы комаров, в частности лихорадку Денге.

Как на самом деле. Украинские ученые должны были производить препарат на основе дензонуклеотидного вируса желтолихорадочного комара (AeDNV). Впоследствии 1 кг этого препарата должны были отправить в Университет штата Колорадо.

Препарат Вираден был разработан украинским профессором Леонидом Бутацким для контроля популяции комаров. AeDNV крайне заразен для комаров, но не заражает людей, позвоночных животных и беспозвоночных видов.

В документе “Рабочий план” четко прописано: “Главная цель исследования — использовать вирус комаров в стратегиях контроля и противодействия болезням, происходящим от насекомых, например, Денге”.

То есть цель — инфицировать вирусом, патогенным именно для комаров, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний, опасных для людей.

Миф: В Украине запугивают людей пандемией чумы

Остап Стахов, украинский антивакцинатор и конспиролог, заявил, что якобы украинцев информационно готовят к пандемии чумы и запугивают материалами об опасности. По его словам, людей собираются обманывать так же, как в случае с обезьяньей оспой или Covid-19.

Как на самом деле. Ни украинские государственные органы, ни крупные СМИ не “нагнетали панику” относительно возможной пандемии чумы. В последний раз случаи заражения чумой регистрировали в Украине еще в 1911 году. Пока нет никаких оснований считать, что чума угрожает Украине.

Миф: ВОЗ объявила обезьянью оспу пандемией

В соцсетях распространили новость, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила вспышку обезьяньей оспы пандемией.

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Как на самом деле. ВОЗ не объявляла пандемию обезьяньей оспы. На официальном сайте организации нет такого уведомления. Специалисты ВОЗ не считают вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. В то же время Комитет отметил, что нужно тщательно следить за распространением обезьяньей оспы и принимать меры по ее предупреждению.

Источник
Минздрав
Теги
Наука
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