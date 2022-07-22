В который раз Россия обвинила ВСУ в использовании гражданских объектов в военных целях: на этот раз Украина якобы планировала взорвать харьковскую детскую больницу и разместила РСЗО (ракетные системы залпового огня) в одесской поликлинике.

Также не прекращается продуцирование фейков по биолабораториям США. Российские СМИ сообщили, что украинцы хотели “вооружить” комаров смертельными вирусами.

Минздрав опровергает мифы о здоровье, которые распространяются в информационном пространстве Украины, Белоруссии, РФ.

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Миф: в одесской поликлинике разместили ракетные установки

Минобороны РФ распространило заявление, что украинские бойцы теробороны выгнали из одесской поликлиники №29 всех больных, несмотря на их состояние. Вместо этого устроили там пункт дислокации и разместили артиллерию и РСЗО на прилегающей территории.

Опровержение. Мэр Одессы Геннадий Труханов с британскими журналистами побывали в поликлинике №29 и записали оттуда видео. На нем видно, что в коридорах поликлиники сидят люди в штатском, пациенты ждут приема. Ежедневно в поликлинику обращается около 300 пациентов. Ни в помещении, ни на территории вокруг нет ракетных установок или другого оружия, на кадрах нет военных.

Британский журналист Алан Дункан, аккредитованный Вооруженными силами Украины в твиттере, опубликовал фотографию возле поликлиники №29, на которой видно, как он берет интервью у Геннадия Труханова. Дункан отметил, что это на 100% гражданская клиника, а не военная база, как утверждают российские военные, прежде чем напасть на еще один гражданский объект.

Миф: украинские военные собираются взорвать детскую больницу в Харькове

В российских медиа распространено еще одно заявление минобороны РФ: якобы украинские военные из батальона Кракен заминировали и собираются взорвать детскую городскую больницу в Харькове, чтобы затем обвинить российские войска в ударе по гражданскому объекту, когда россияне будут обстреливать Харьков.

Как на самом деле. Дезинформаторы сами выдают мотивы этого вброса: скрыть, что российская армия обстреливает именно гражданскую инфраструктуру в Украине.

При этом, по данным украинских властей, с начала полномасштабного вторжения российские войска уже:

повредили почти 711 учреждения здравоохранения, еще 123 разрушили полностью;

повредили 2082 учебных заведения, 213 из них разрушили полностью;

разрушили или повредили, по предварительным расчетам, 116 тыс. жилых домов, в которых проживало около 3,5 млн человек;

разрушили или повредили 388 культурных памятников;

разрушили или повредили по меньшей мере 116 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий).

Более того, спецподразделение Кракен, освобождающее Харьковщину от оккупантов, уже долго и упорно демонизируют, приписывая им гражданский террор. Но никаких доказательств этого нет.

Миф: в американской биолаборатории в Украине изучали, как заражать людей смертельными вирусами из-за комаров

Российские журналисты со ссылкой на вооруженные силы РФ пишут, что в биолабораториях США в Украине изучали вирусы, которые могут передаваться через укусы комаров, в частности лихорадку Денге.

Как на самом деле. Украинские ученые должны были производить препарат на основе дензонуклеотидного вируса желтолихорадочного комара (AeDNV). Впоследствии 1 кг этого препарата должны были отправить в Университет штата Колорадо.

Препарат Вираден был разработан украинским профессором Леонидом Бутацким для контроля популяции комаров. AeDNV крайне заразен для комаров, но не заражает людей, позвоночных животных и беспозвоночных видов.

В документе “Рабочий план” четко прописано: “Главная цель исследования — использовать вирус комаров в стратегиях контроля и противодействия болезням, происходящим от насекомых, например, Денге”.

То есть цель — инфицировать вирусом, патогенным именно для комаров, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний, опасных для людей.

Миф: В Украине запугивают людей пандемией чумы

Остап Стахов, украинский антивакцинатор и конспиролог, заявил, что якобы украинцев информационно готовят к пандемии чумы и запугивают материалами об опасности. По его словам, людей собираются обманывать так же, как в случае с обезьяньей оспой или Covid-19.

Как на самом деле. Ни украинские государственные органы, ни крупные СМИ не “нагнетали панику” относительно возможной пандемии чумы. В последний раз случаи заражения чумой регистрировали в Украине еще в 1911 году. Пока нет никаких оснований считать, что чума угрожает Украине.

Миф: ВОЗ объявила обезьянью оспу пандемией

В соцсетях распространили новость, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила вспышку обезьяньей оспы пандемией.

Как на самом деле. ВОЗ не объявляла пандемию обезьяньей оспы. На официальном сайте организации нет такого уведомления. Специалисты ВОЗ не считают вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. В то же время Комитет отметил, что нужно тщательно следить за распространением обезьяньей оспы и принимать меры по ее предупреждению.