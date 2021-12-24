Последние два года в связи с пандемией Covid-19 все внимание приковано к медицине, врачам. Их титанический труд, самоотверженность, спасение чужой жизни и риск дает им право претендовать на статус героев.

В этом году Факты ICTV Здоровья опросили пять украинских больниц, которые отличаются среди других медицинских учреждений смелостью принятия решений, творческим подходом к преодолению вызовов, стоящих перед ними, высоким уровнем профессионализма врачей, готовностью воспринимать новое. Среди них:

КНП Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова;

Днепропетровская Областная Клиническая Больница им. И. И. Мечникова;

КНП Раздельнянская многопрофильная больница Раздельнянского городского совета;

Национальная детская специализированная больница Охматдет МЗ Украины;

КНП Александровская клиническая больница г. Киева.

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Александровская больница в Киеве превратилась в гигантский Covid-госпиталь: 650 коек для инфекционных больных, 160 – реанимационных. Здесь ввели экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) для спасения тяжелых пациентов с легочной недостаточностью. Врачи меняли свой профиль, чтобы как можно лучше оказать медицинскую помощь Covid-пациентам.

С появлением вакцин врачи питали надежду на уменьшение больных и смертей. Да так не случилось…

И как больно было видеть, что люди гибнут потому, что невакцинированы. Потому что именно такие попадают в больницы и реанимации. После этой пандемии у каждого врача, независимо от опыта, возраста и пола болит сердце за умерших на их руках пациентов.

Героями можно назвать и тех врачей, которые в это непростое время продолжают совершенствовать свое мастерство и внедряют новые технологии во врачебную практику.

В Украине в этом году наконец-то заработала трансплантология, и мы увидели, что рядом с корифеями медицины есть молодые, амбициозные хирурги высшего класса, которые дарят пациентам шанс на жизнь.

Происходящее во Львовской больнице скорой медицинской помощи демонстрирует самый высокий уровень нашей медицины. За неполный год – 74 пересадки органов. Впервые в Украине трансплантировано сердце ребенку. Здесь была произведена первая пересадка легких. Это невероятно! Украинская медицина сделала огромный шаг вперед.

Но не только в крупных городах и столице медики работали на 100%. Каждая областная, районная больница также испытали огромную нагрузку. Одесская область отметилась как один из регионов, где медики столкнулись и с нехваткой кислорода, и с антивакцинальной пропагандой. В результате врачи многопрофильной больницы в г. Раздельная, падая с ног, придумывали методы улучшения кислородоснабжения и спасали жизнь невакцинированным людям, не пожелавшим взять на себя ответственность за свое здоровье.

– После 2014 года, когда лечили раненых бойцов, мы думали, что видели уже все, – сказал генеральный директор Днепропетровской областной больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко. – Но пандемия коронавируса изменила нашу жизнь еще больше.

А детей лечить ничуть не легче, чем взрослых. К примеру, нет взрослых со спинальной мышечной атрофией (СМА). Ведь спасти человека можно только в детстве – до 4-х лет. И в НДСЛ Охматдет теперь лечат эту болезнь, и не нужно маленьким украинцам ездить за границу за помощью.

Заканчивается год, и мы все еще в пандемии, люди продолжают болеть общими заболеваниями и получать травмы. Такова жизнь. Но мы желаем, чтобы в следующем году все были здоровыми, а врачам оставалось время и силы на семьюе и профессиональное развитие.