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Топ-6 способов легко просыпаться утром без кофе

22 февраля 2022, 15:44
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ранок утро
Источник: Pixabay

Некоторые люди не могут представить утреннее пробуждение без кофе. Однако далеко не всем рекомендуется регулярно пить этот напиток.

Эксперты CNN рассказали, что поможет быстро проснуться без чашки этого напитка и оставаться бодрым весь день.

В первую очередь, нужно помнить о гигиене сна — вовремя ложиться и спать не менее 7-9 часов. Это поможет с легкостью просыпаться по утрам. Однако если режим не позволяет это делать, тогда помогут другие рекомендации.

Что поможет легко и быстро проснуться утром

  • Йога

Тренер Стефани Мансур говорит, что даже 5 минут занятия йогой утром помогут повысить уровень энергии. Это позволит улучшить кровообращение, размять мышцы и запустить мозг.

  • Выход на улицу

Это также поможет проснуться. На улице можно заняться спортом или же прогуляться с собакой.

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  • Веселая музыка

Прослушивание музыки по утрам может придать человеку бодрости, особенно если она делает это во время тренировки.

  • Стакан воды

После ночного сна телу, как правило, не хватает влаги, говорит врач-диетолог Нэнси З. Фаррелл Аллен.

Поэтому важно выпить стакан чистой воды, можно добавить в нее лимон.

  • Ароматерапия

Эфирное масло с бодрящим ароматом также будет способствовать пробуждению. Можно использовать и обычный гель для душа с ароматом цитрусовых.

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  • Правильный завтрак

Утро лучше начинать с белковой пищи, продолжает Нэнси З. Фаррелл Аллен, а также с полезных жиров и сложных, богатых клетчаткой источников углеводов. Это поможет зарядиться энергией на весь день.

Источник
CNN
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