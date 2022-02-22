Некоторые люди не могут представить утреннее пробуждение без кофе. Однако далеко не всем рекомендуется регулярно пить этот напиток.

Эксперты CNN рассказали, что поможет быстро проснуться без чашки этого напитка и оставаться бодрым весь день.

В первую очередь, нужно помнить о гигиене сна — вовремя ложиться и спать не менее 7-9 часов. Это поможет с легкостью просыпаться по утрам. Однако если режим не позволяет это делать, тогда помогут другие рекомендации.

Что поможет легко и быстро проснуться утром

Йога

Тренер Стефани Мансур говорит, что даже 5 минут занятия йогой утром помогут повысить уровень энергии. Это позволит улучшить кровообращение, размять мышцы и запустить мозг.

Выход на улицу

Это также поможет проснуться. На улице можно заняться спортом или же прогуляться с собакой.

Веселая музыка

Прослушивание музыки по утрам может придать человеку бодрости, особенно если она делает это во время тренировки.

Стакан воды

После ночного сна телу, как правило, не хватает влаги, говорит врач-диетолог Нэнси З. Фаррелл Аллен.

Поэтому важно выпить стакан чистой воды, можно добавить в нее лимон.

Ароматерапия

Эфирное масло с бодрящим ароматом также будет способствовать пробуждению. Можно использовать и обычный гель для душа с ароматом цитрусовых.

Правильный завтрак

Утро лучше начинать с белковой пищи, продолжает Нэнси З. Фаррелл Аллен, а также с полезных жиров и сложных, богатых клетчаткой источников углеводов. Это поможет зарядиться энергией на весь день.