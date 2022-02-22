Некоторые люди не могут представить утреннее пробуждение без кофе. Однако далеко не всем рекомендуется регулярно пить этот напиток.
Эксперты CNN рассказали, что поможет быстро проснуться без чашки этого напитка и оставаться бодрым весь день.
В первую очередь, нужно помнить о гигиене сна — вовремя ложиться и спать не менее 7-9 часов. Это поможет с легкостью просыпаться по утрам. Однако если режим не позволяет это делать, тогда помогут другие рекомендации.
Что поможет легко и быстро проснуться утром
- Йога
Тренер Стефани Мансур говорит, что даже 5 минут занятия йогой утром помогут повысить уровень энергии. Это позволит улучшить кровообращение, размять мышцы и запустить мозг.
- Выход на улицу
Это также поможет проснуться. На улице можно заняться спортом или же прогуляться с собакой.
- Веселая музыка
Прослушивание музыки по утрам может придать человеку бодрости, особенно если она делает это во время тренировки.
- Стакан воды
После ночного сна телу, как правило, не хватает влаги, говорит врач-диетолог Нэнси З. Фаррелл Аллен.
Поэтому важно выпить стакан чистой воды, можно добавить в нее лимон.
- Ароматерапия
Эфирное масло с бодрящим ароматом также будет способствовать пробуждению. Можно использовать и обычный гель для душа с ароматом цитрусовых.
- Правильный завтрак
Утро лучше начинать с белковой пищи, продолжает Нэнси З. Фаррелл Аллен, а также с полезных жиров и сложных, богатых клетчаткой источников углеводов. Это поможет зарядиться энергией на весь день.