В последнее время во всем мире растет популярность травяных чаев. Они имеют репутацию полезных, безопасных и лечебных. Однако некоторые факты о них уже стали мифами, ведь полезные травы могут и навредить.

Чтобы извлечь максимум пользы от напитка из трав, стоит знать, что именно вы пьете и как это влияет на ваш организм, подсказывает врач-диетолог Олег Швец.

Издавна люди собирали травы с ранней весны до поздней осени и сушили растения, комбинируя их, чтобы получить ароматные напитки с разными вкусами.

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Но не всегда, отказываясь от кофеинсодержащего напитка, человек получает чай, полезный именно для него, или из-за неправильной дозировки вредит своему здоровью,

К примеру, трава белладонна в небольшом количестве может облегчить головную боль, симптомы синдрома раздраженного кишечника, проявления менопаузы и расширить бронхи при их спазме. Но если дозу увеличить, то цветок становится смертельным. Это ядовитое растение содержит до 20 разных и мощных алкалоидов.

Поклонники травяных чаев могут быть удивлены, но многие обычные травы могут навредить.

Рассмотрим самые распространенные растения, входящие в состав травяных чаев.

Мята сама по себе полезна, но при одновременном употреблении с лекарством она может отрицательно повлиять на работу почек.

Употребление женьшеня увеличивает выносливость и концентрацию. Однако он может снизить эффективность лекарства против свертывания крови. Чай из женьшеня не следует пить перед сном и нельзя потреблять регулярно в течение длительного периода времени.

Гибискус снижает АД. В то же время, он негативно влияет на уровень эстрогена и может вызвать галлюцинации.

Зверобой снижает депрессию и расстройства настроения. Но одновременно это растение может вызвать головную боль, тошноту, головокружение и сухость во рту. Кроме того, он повышает чувствительность к ультрафиолетовым лучам.

Гингко билоба помогает бороться с воспалением. Но он может разредить кровь и вызвать кровотечение.

Даже те травяные чаи, которые кажутся нежными и мягкими, могут оказать мощное влияние в больших дозах. Так, популярный ромашковый чай облегчает пищеварение, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, уменьшает стресс и успокаивает. Впрочем, его побочные эффекты достаточно серьезны. Это риски кровотечения, сильная сонливость при смешивании с алкоголем. Ромашковый чай нельзя употреблять во время беременности.

Взаимодействие с лекарством

Многие побочные эффекты травяного чая возникают при взаимодействии с лекарствами. Например, средства для разжижения крови, антикоагулянты и аспирин в сочетании с травяными чаями могут привести к повреждению печени и почек.

Если вы принимаете варфарин (антикоагулянт), будьте осторожны с травяными чаями. Некоторые из них, например чай из женьшеня, повышают вероятность сильного кровотечения.

Валериановый чай, считающийся успокаивающим и снотворным средством, действует так же ,как медицинский анестетик. Его следует пить только по совету врача и не смешивать с приемом других препаратов.

Чайные смеси часто имеют некорректную информацию на этикетках. Выбирайте компании с репутацией производителя высококачественных чаев. Как правило, качественные продукты обладают полной информацией как об особенностях чая, так и о рисках.

Как снизить риски

Проверяйте источник происхождения товара. Также у продавца должны быть соответствующие сертификаты по проверке продукции, ее безопасности и соответствия требованиям законодательства.

Потребляйте сознательно. Травяной чай не означает безопасный. Используйте данные исследований, чтобы понять действие ингредиентов вашего чая.

Сообщите врачу о регулярном употреблении травяного чая с доминирующим ингредиентом. Расскажите своему семейному врачу, какие травяные чаи вы пьете. Особенно если употребляете фармакологические препараты.

Будьте осторожны с травяными диетическими добавками. Потребление чудодейственных чаев, в частности для похудения, опасно и может вызвать потенциально смертельные осложнения.

Источник: Олег Швец