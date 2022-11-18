Восемь месяцев назад Александр Чайка получил тяжелое ранение. Снаряд, выпущенный из вражеского танка, разорвался в окопе у его ног. Его cамого завалило вывернутой землей и досками. Побратим, оказавшийся рядом и получивший контузию, побежал за помощью.

Сашу откапывали минут сорок, его правая нога была изуродована взрывом, на левой — ожог от осколков. Парня сразу же доставили в госпиталь, а через сутки — в Днепр. Но этого времени хватило, чтобы у молодого человека развилась газовая гангрена.

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Жена Александра Анна, узнав о ранении любимого, сначала плакала и не могла справиться с собой, потом, оправившись от шока, начала действовать.

Маленькая хрупкая девушка оказалась сильной и стойкой. Врачи давали только 20% шансов на то, что Александр выживет, но она верила, что все будет хорошо.

– Чтобы спасти Сашу, нужна была ампутация. Я сказала, если нужно отрезать ногу, делайте это. Главное – спасти жизнь, — рассказала Анна.

Ногу парню ампутировали вместе с тазобедренным суставом, чтобы была уверенность, что гангрена дальше не распространится.

Но это было не последнее испытание. После месяца реанимации Александра повезли во Львов на дальнейшее лечение и реабилитацию. Доехать до места назначения не удалось.

— Открылось артериальное кровотечение, и его сняли с поезда в Виннице. Там мы и задержались, – продолжила рассказ женщина. – Нам повезло с врачами. Хирурги сделали все, чтобы закрыть рану. Снова реанимация, но мы были настроены решительно – бороться.

Уже на этом этапе молодые люди решили, что будут делать все, чтобы Александр вернулся к привычной жизни. А значит, нужно качественное протезирование.

– Мы решили, что протезирование будет за границей, и не потому, что в Украине протезы хуже. Сейчас у нас есть высокие технологии в этой области. Просто Сашин случай очень сложный. Следовательно, делать ему протез нужно там, где есть хорошие мастера этого дела.

Качественно делают в Америке

– Начали искать информацию, написали в соцсетях, нам помогали все, кто мог, – рассказала Анна. – Я изучала все, анализировала. Мы остановились на Америке.

В стране много военных, пользующихся качественными протезами. А это лучшая реклама.

Начался сбор необходимых документов, общение с посольством, это затянулось на три месяца.

В то же время Саша начал сперва самостоятельно, а затем под руководством реабилитологов готовиться к протезированию.

Он качал мышцы рук, плечи. Верхнюю часть туловища.

— Перед тем, как начать протезирование, нужно тренировать мышцы. Очень важно иметь крепкий корсет.

Анна рассказала, что ходить на протезе непросто. Это целая наука.

– Саша, как только смог подниматься с кровати, отказался от коляски и ходил только с помощью костылей.

Сначала — по палате, потом — по улице. Он ходил по 1,5 часа, весь становился мокрым, но тренировался упорно.

После лечения в Виннице еще некоторое время до отъезда в Америку Саше пришлось провести в реабилитационном центре. Там был бассейн.

– Плавание – лучший способ укрепиться перед протезированием, – подчеркнула Анна. – Эти тренировки помогли нам выдержать долгий перелет. Ведь лететь пришлось 10 часов с пересадкой.

Но Саша с честью справился и с этим.

В Вашингтоне специалисты сразу же принялись за него. Они оценили его физическую форму, она позволяла надеть сразу постоянный протез.

– Сложность овладения новой ногой была в том, что ампутация слишком высокая, – рассказала девушка. – Саше сделали тазовую чашу, удерживающую всю нижнюю часть туловища. Благодаря ей вес распределяется равномерно. И снова начались тренировки уже на протезе.

Но Саша молодец. Он не сдается и уже сейчас планирует будущую жизнь: его мечта – вернуться в профессию.

– Да, он не может показывать детям некоторые акробатические трюки, сальто, но он что-то придумает, – уверена Анна. – Он уже знает, что будет делать в ближайшее время, а потом вернется и к любимому делу.

Все уверены, что у него получится задуманное.

Анна стала для него настоящей опорой в жизни, помощницей и единомышленницей.

Этой паре еще долго преодолевать трудности, ведь надеть протез – это одно дело, он также требует и обслуживания недешевого и, возможно, замены когда-нибудь. Поэтому Саша и Анна строят свою жизнь таким образом, чтобы зарабатывать достаточно средств и на эту статью расходов.

У них все получится. Напоследок Анна дала несколько советов людям, оказавшимся в такой же ситуации.

— Протезирование – это нелегкий и длительный процесс. Советую близким ампутанта:

Не ждать, когда все заживет, а начинать подготовку к протезированию, когда человек еще на больничной койке. Ищите центры реабилитации, протезирования, денежные средства. Общайтесь с такими же ребятами, уже овладевшими протезами.

Не сидите сложа руки. Да, государство должно обеспечить, но в государстве война. Возьмите инициативу в свои руки.

Не переживайте, что у вас нет средств. Когда погрузитесь в этот вопрос, встретятся и нужные люди, и фонды, и организации, которые смогут помочь.

— Главное, — говорит Анна, — поддерживайте близкого человека, помогайте ему в организации протезирования, идите бок о бок с ним. И тогда успех не заставит себя ждать.

Так было и у Саши с Аней: у фонда Future for Ukraine, организовавшего протезирование, до этого были совсем другие задачи, но теперь они еще и занимаются украинцами со сложными ампутациями.

Анна говорит, что сейчас фонд готовит приезд в Америку еще трех бойцов, потерявших конечности из-за войны, и собирает средства для других военных, нуждающихся в сложном протезировании.

Задонатить на это благородное дело можно на сайте фонда.

Фото: Анна Чайка