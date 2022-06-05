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Тренеры из Британии и США поделятся в Днепре навыками симуляционной хирургии в полевых условиях

5 июня 2022, 14:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Сегодня, 5 июня, при поддержке Минздрава в Днепре начался курс симуляционного обучения хирургии в условиях чрезвычайных ситуаций и катастроф, который проведут специалисты из Великобритании и США.

— С начала российского вторжения количество травмированных людей и необходимость проведения хирургических вмешательств выросли в десятки раз, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Сообщается, что в течение трех дней специалисты из Великобритании и США будут делиться с украинскими коллегами опытом комплексного хирургического лечения травм у разных возрастных групп, в том числе в случае минно-взрывных травм.

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Отмечается, что у всех тренеров есть значительный опыт хирургического лечения травм в условиях полевых госпиталей во время ведения боевых действий и чрезвычайных ситуаций.

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Особенностью этого курса является отработка практических навыков на современном симуляционном оборудовании, решение клинических симуляционных задач в режиме реального времени.

Среди тем, которые будут рассмотрены:

комплексный обзор травмированного;

хирургия повреждений;

совмещенная травма;

ожоговая травма;

закрытие значительных дефектов мягких тканей;

особенности хирургического лечения травмы у детей и многое другое.

Благодаря новым знаниям и обмену опытом с ведущими специалистами, медики смогут повысить уровень знаний и умений, что позволит спасать еще больше жизней украинцев, отмечается в сообщении Минздрава.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Великобритания, Днепр, Медики, МОЗ Украины, США, Хірург
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