Трое суток не выходили из операционной – спасали раненых с вокзала Краматорска. История врача Алексея из Днепра

Город Днепр еще с 2014 года принимает тяжелых раненых как гражданских, так и военных. Врачи этого города всегда готовы к любым вызовам.

Факты ICTV вместе с Благотворительным фондом Твоя опора продолжают серию материалов Медицинский фронт. Сегодня наш герой — Алексей, директор одной из детских больниц Днепра.

24 февраля началось для всех днепрян с бомбардировки города.

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— В семь утра уже весь коллектив детской больницы был на рабочих местах. И мы были готовы принимать первых раненых детей, – рассказал директор больницы Алексей. – К счастью, в тот день таких не было.

Но день все равно выдался сложным. Алексей как руководитель заведения должен собрать всех работников и объявить, как больница будет работать дальше.

— Это оперативное совещание было самым сложным из всех, что пришлось проводить, — поделился воспоминаниями Алексей. – Люди были напуганы. Никто не знал, что делать.

Но коллектив детской больницы уже работал с ранеными детьми и имеет очень большой опыт лечения с 2014 года, поэтому овладели первой растерянностью и начали рабочий день.

– Первые несколько дней мы проверяли, все ли вышли на работу, – рассказал директор. – Вечером смотрели, сколько людей выходит на ночное дежурство.

Но через пару недель люди возмутились, потому что выходили все без исключения, а недоверие унижало. Итак, все устроилось и работа пошла.

– Это были самые тяжелые месяцы нашей жизни, – заметил руководитель больницы. – Город становился пустым. По 6-7 эвакопоездов вывозили население, сирены не умолкали, а медики выходили на рабочие места.

Страх стал невыносимым, враг стоял под Киевом. Многие работники больницы имеют квартиры в панельных домах, где нет возможности укрыться от обстрелов. Ситуация усугублялась, и медики решили, что персонал будет жить в больнице. В бомбоубежище обустроили помещение для детей, и все перевезли их в медучреждение.

Каждый вечер в восемь часов врачи, медсестры, пациенты спускались в бомбоубежище. В здании оставалась лишь дежурная бригада, принимавшая пациентов, которых привозила скорая.

После первой помощи их также спускали в бомбоубежище. Там лечили и даже оперировали.

Так медики прожили несколько месяцев.

– Я горжусь коллективом, – сказал директор детской больницы. – Главной задачей для меня было сохранить ключевых специалистов.

В больнице принимают детей из горячих точек: Харькова, Северодонецка, Бахмута.

Самым ужасным для больницы стал день ракетных обстрелов железнодорожного вокзала Краматорска. Тогда сразу наши военные привезли 25 тяжелораненых. Среди них было три взрослых. Остальные – дети.

— На подъезде к больнице выстроилась очередь из скорых, мы принимали, осматривали и оценивали тяжесть ранений, — вспоминает Алексей. – Картина была тяжелая. Хирургические бригады не выходили из операционных трое суток. Оперировали.

Сложность момента была еще и в том, что рядом с большинством детей не было родителей. Кто-то из них с ранениями попал в другую больницу. Некоторые из детей после этого обстрела остались круглыми сиротами.

Медики еще две недели спустя отыскивали их родных. Ведь раненых детишек нужно было отправлять дальше, в крупные специализированные центры и за границу, потому что они нуждались в протезировании из-за потери конечностей.

– Лечение, реабилитация и протезирование за границей – это очень хорошая инициатива, – сказал директор детской больницы. – Потому весь мир может в реальном времени увидеть, что происходит в Украине, и как страдают дети.

Эти дети в европейских странах могут получить качественную реабилитацию и самые современные протезы.

Медицинский коллектив детской больницы в Днепре работает почти каждый день на грани своих возможностей, но не стонет, потому что так сейчас работают все.

– Мы сконцентрировались, адаптировались, – заметил директор. – Но все равно бывают случаи, которые поражают.

Алексей рассказал, как к ним привезли семью: мать и двое мальчиков-близнецов. У всех были поражены глаза из-за разбитого взрывной волны стекла . Врачи оказывали помощь детям, а мать не жаловалась на свои раны, потому что не хотела отвлекать специалистов от сыновей.

– Я запомнил ее фразу, что помощь ей ​​могла стоить зрения детям, а такой жертвы она бы не приняла, – сказал врач. – По-моему, это пример большого материнского самопожертвования и любви. К счастью, семью отправили в Польшу и там спасли зрение всем.

Спасенные днепровскими и польскими врачами они прислали на адрес больницы фото, что все счастливы, живы и зря.

– Мы, как и вся страна, изменились за время войны, – сказал Алексей. – Начали ценить человеческие отношения, которые значительно улучшились. Мы сплотились, стали ближе друг к другу. Возросло взаимоуважение и взаимопомощь.

В больнице появилось много друзей. Благотворительные фонды пришли и предложили помощь именно в самый трудный момент, после краматорских событий. Благодаря им больница обустроила операционные бомбоубежища, реабилитационный центр с самым современным оборудованием.

Чтобы помочь врачам, благотворительный фонд Твоя опора взял под свою опеку более 100 больниц по всей Украине — как прифронтовых, так и медучреждений с большим количеством ВПЛ. Помочь украинским медикам может каждый, чтобы у них было и современное оборудование, и медикаменты.

– Характер травм в большинстве требует современных реабилитационных технологий, которые теперь доступны нам.

А еще больница получает лекарства и расходные материалы в достаточном количестве.

– Мы не берем лишнего. Сразу так договорились: только то, что действительно нужно сейчас. Остальное предлагаем отдать военным, – говорит Алексей.

Да, война изменила украинцев. Когда в Днепре открылись театры, актеры пригласили медиков на представления. Уже трижды коллектив больницы посещал театр бесплатно. Люди вернулись на короткое время почти в мирную жизнь. Увидели нечто большее, чем больничные стены и трагедии и боль.

Медики также нуждаются в психологической поддержке, потому что видеть столько горя каждый день – не всякая психика выдержит.

– Знаете, когда в начале войны было очень тяжело, мы загружали себя любой работой: заклеивали окна, обкладывали их мешками с песком. Может, и не нужно было, но люди отвлекались от тяжелых мыслей, и это спасло нас. Потом, когда начали поступать раненые, мы уже адаптировались, – сказал Алексей.

Но иногда возникают вопросы: что будет с Днепром, может действительно нужно вывозить семьи, добавляет врач. Я отвечаю, что моя семья в Днепре со мной. Я не вижу необходимости уезжать. И люди успокаиваются, идут работать.

– Я считаю, что в любой ситуации нужно искать позитив. Вот в эти страшные дни мы получаем поддержку иностранных коллег. Американские врачи устраивают для нас лекцию о лечении фантомной боли, а также обещают при первой возможности благодаря телемедицине помочь практическими советами по этому делу.

Напоследок разговор директор детской больницы обратился ко всем коллегам:

— Мы все ждем победы, спасая людей. Желаю всем терпения. Победа уже не за горами, я чувствую.

А коллектив детской больницы в Днепре уже решил: как только будет заявлено о победе, они устанавливают на крыше больницы огромный флагшток и вывешивают флаг Украины, чтобы его видно было со всех уголков города.

Потому что все будет – Украина!

Фото: Сергей Дивеев